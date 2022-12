Cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha estreia como diretor de animação

O vaidoso Jack terá de aprender a trabalhar em equipe depois de virar piada nos círculos gastronômicos (foto: Immagini Animation)

“Chef Jack – O cozinheiro aventureiro”, desenho 100% nacional da produtora Immagini Animation, marca a estreia do cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha na direção de produções de animação. O filme conta a história do cozinheiro Jack, rapaz vaidoso que se mete em aventuras para conseguir os ingredientes mais raros do mundo e completar suas receitas especiais.

Outro mineiro participa de "Chef Jack": o ator Danton Mello, que vai dublar o protagonista. Coprodução da Immagini com a Pixel Produções e a Ciclus, a animação tem estreia prevista para 19 de janeiro no circuito comercial. A distribuição ficará a cargo da Sony Pictures e da Cineart.

A trama acompanha Jack, prodígio da Culinária de Aventura, que viaja pelo mundo em busca de ingredientes raros. As coisas se complicam para o chef "metidinho" quando ele comete grave erro em um prato, o que o transforma em piada.

Para recuperar o prestígio perdido, só resta uma saída para Jack: participar da maior competição de culinária de aventura do mundo, a Convergência de Sabores. Ele terá de aprender a trabalhar em equipe ao lado do sonhador Leonard, um novato pouco confiante.