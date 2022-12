Mil Motivos: em clima de Copa, Hariel e Djonga cantam sobre as adversidades

Para quem teve que vencer diversas adversidades na vida, o gosto das vitórias é ainda mais saboroso. Nesse sentido cantam MC Hariel e Djonga a música “Mil Motivos”, lançada nesta sexta-feira (2/12). Olhando para o passado com o intuito de valorizar suas respectivas trajetórias e desfrutar o presente, os artistas se inspiraram também na garra da Seleção Brasileira de Futebol.

Inspirados no futebol brasileiro, o funkeiro e o rapper também trazem um pouco da sua vivência para o single: "Vários da área foi embora, os homens conheciam tanto. Querendo gritar "hexa" e beijar o manto [...] Eu na caneta é igual Pelé e a bola no campo, o canarinho voa que nem nós de foguetão. Não importa quem é titular e quem ficou no banco porque uma estrela sozinha não é constelação".