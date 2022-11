Curta a Copa ao som de Djonga, Os Menotti e George Henrique & Rodrigo

Djonga vai se apresentar em espaço montado na Rua Itambé, na Floresta (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Na tarde desta segunda (28/11), quando o Brasil enfrenta a Suíça no Catar, eventos musicais vão movimentar BH. A “função” começa cedo. O Budx abre os portões às 12h e terá o rapper Djonga como atração principal. Ele acaba de lançar o disco “Histórias da minha área”, que está bombando nas redes.

Dupla no Mineirão

No gramado do Mineirão, a Arena Brahma vai receber a dupla Os Menotti. Portões abrem às 11h, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda no site www.arenabrahma.com.br. O estádio fica na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Bairro São José, Pampulha.





No Buritis, a estrela da tarde será a dupla George Henrique & Rodrigo, encarregada de animar o Ginga BH. Os dois chamaram a atenção ao lançar “Vai lá em casa hoje, com participação de Marília Mendonça, e “Deixa eu voar”, com Jorge & Mateus. Portões da Uni-BH serão abertos às 12h. O espaço fica na Avenida Professor Mário Werneck, 1.685, Buritis. Bilhetes individuais a partir de R$ 80 (feminino) e R$ 100 (masculino), à venda no site ingresse.com.





Akatu e Pedro Castelli se apresentam no Rooftop BH Outlet (BR-356, 7.515,Belvedere), que recebe o público a partir das 13h. Ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos no site da Central dos Eventos.