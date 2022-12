Caso Flordelis ganha segunda série documental

Segunda produção documental sobre a ex-deputada federal condenada pelo assassinato do marido estreia na próxima quinta (foto: TJRJ/Divulgação)

Menos de um mês depois de ser condenada a 50 anos de prisão como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis de Souza, pastora, cantora e ex-deputada federal, ganha uma segunda série documental. Com quatro episódios, "Flordelis: Em nome da mãe" estreia na próxima quinta-feira (8/12), na HBO Max e no Discovery+.









A produção de “Em nome da mãe”, dirigida por Suemay Oram, acompanhou Flordelis após o assassinato de Anderson, em junho de 2019, por mais de um ano. A equipe teve acesso aos principais marcos do caso, como a cassação de seu mandato e sua prisão (ambos em agosto de 2021).







Intimidade A série também apresenta cenas da intimidade de Flordelis com sua família e seus amigos mais próximos, além de entrevistar investigadores da polícia, testemunhas-chave e equipes jurídicas de defesa e acusação. Por meio das reviravoltas do caso, a narrativa propõe perguntas sobre ganância, fama, religião, o papel da mídia no sistema de Justiça e o significado da família na sociedade atual.





Flordelis ficou famosa nacionalmente na década de 1990 pela adoção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ganhou notoriedade após adotar 37 crianças no Centro do Rio de Janeiro. Pregava que a família era “seu bem maior”. Além dela, sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada pelo crime e cumprirá pena de 31 anos.





“FLORDELIS: EM NOME DA MÃE”

• Série documental em quatro episódios. Estreia na próxima quinta-feira (8/12), nas plataformas HBO Max e Discovery . O primeiro episódio também será exibido nos seguintes canais pagos: ID (8/12, às 22h); Discovery (9/12, às 22h40); TNT (9/12, às 23h30); Warner (12/12, às 23h); Space (13/12, às 23h); e TNT Séries (17/12, às 22h).