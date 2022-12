Mostra Periferia Cinema do Mundo vai exibir 'Marte Um' gratuitamente

Classificação indicativa varia de acordo com o dia da exibição, e os ingressos podem ser retirados pelo Disk Ingresso ou na bilheteria 30 minutos antes do início da sessão (foto: Divulgação)

A III Mostra Periferia Cinema do Mundo ocorre entre os dias 3 e 11 de dezembro, no Cine Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O evento busca apresentar filmes que não tenham sido produzidos no eixo comercial e longe dos centros urbanos. "Marte Um", que representa o Brasil no próximo Oscar, será uma das obras exibidas.Ao todo, serão exibidos gratuitamente 25 filmes, oriundos da Região Metropolitana da capital mineira, além de trabalhos vindos da Bahia e do Amazonas.

"Serrão", que levou o prêmio especial do júri no 50º Festival de Gramado, e "Rachocracia", melhor curta-metragem da Monstra Competitiva Minas no 24º Festival de Curtas de Belo Horizonte, também serão exibidos durante o festival.



O início do festival ocorre neste sábado (3/12), às 16h30, com uma sessão que vai apresentar cinco curtas realizados neste ano.

A classificação indicativa varia de acordo com o dia da exibição, e os ingressos podem ser retirados pelo Disk Ingresso ou na bilheteria 30 minutos antes do início de cada sessão.