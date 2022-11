Corpo reapresenta 'Primavera' e '21', em dezembro. Ingressos estão à venda

'Primavera' tem trilha sonora assinada por Paulo Tatit e Sandra Peres (foto: José Luiz Pederneiras/divulgação)

Como é de lei, o Grupo Corpo volta a se apresentar neste fim de ano, na temporada popular que já se tornou tradição na agenda da companhia de dança mineira.

O programa terá “Primavera”, coreografia criada por Rodrigo Pederneiras durante a pandemia, e o clássico “21”, que estreou em 1992.

A temporada vai de 8 a 11 de dezembro, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), com sessões de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

O preço do ingresso é R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro e no site Eventim.