Dois concertos marcam a despedida de Silvio Viegas da Sinfônica de Minas

Maestro Silvio Viegas comandou a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais por seis anos (foto: Paulo Lacerda/divulgação)





A despedida do maestro Silvio Viegas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais ocorrerá com dois concertos especiais: nesta terça-feira (29/11), ao meio-dia, e na quarta-feira (30/11), às 20h30, no Palácio das Artes.





Convidado da França

Brant elogia o trabalho de Silvio Viegas, que está à frente da orquestra mineira desde 2016. Na próxima temporada, ele será regente convidado. O sucessor será anunciado em breve.





“Silvio foi meu professor no bacharelado. É maestro com muito conhecimento, que agregou muito ao grupo, principalmente na parte de óperas. Hoje em dia, é um dos poucos no Brasil que atuam como convidado em praticamente todas as grandes orquestras do país”, afirma Brant.





No concerto de amanhã, o último com a presença de Viegas como maestro titular, o repertório trará peças de Debussy, Beethoven, Fauré e Schumann. O pianista Clément Lefebvre será o convidado especial nas duas ocasiões.





“Como temos o convidado francês que tocará um concerto de Schumman, compositor alemão, optamos por aproveitar o elo entre as duas nacionalidades para homenagear os dois países, França e Alemanha”, comenta André Brant.





Dividido em duas partes, o espetáculo será aberto por “Petite suite”, de Claude Debussy, com movimentos originalmente criados para piano a quatro mãos. Esta peça será seguida por “Madrigal”, “Cantique de Jean Racine” e “Pavane”, de Gabriel Fauré, marcadas por melodias delicadas, com vozes que se alternam suavemente e se juntam de forma harmoniosa.

Clássicos de Beethoven e Schumann



Na segunda parte do concerto, a peça “Leonora”, de Beethoven, será seguida por uma das criações mais importantes de Schumann, o “Concerto para piano em lá menor”, sob execução do francês Lefebvre.





A presença do pianista no Palácio das Artes é fruto da parceria entre Fundação Clóvis Salgado, Embaixada da França no Brasil e Aliança Francesa de Belo Horizonte. O propósito das três instituições é trazer jovens pianistas promissores em nosso país.





Os ingressos para quarta – R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) – já estão à venda. O ingresso para o evento gratuito de hoje deve ser retirado no site Eventim ou na bilheteria do Palácio das Artes. Cada CPF tem direito a um par, no máximo.

ORQUESTRA SINFÔNICA E CORAL LÍRICO DE MG

Nesta terça-feira (29/11), ao meio-dia, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com entrada franca. Convidado: Clément Lefebrvre. Amanhã (30/11), às 20h30, no mesmo local, também com participação de Clément Lefebvre. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Entradas devem ser retiradas ou adquiridas na bilheteria ou no site Eventim. Informações: (31) 3236-7400.

Grupo de câmara formado por integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta hoje (foto: Eugênio Sávio/divulgação)

Filarmônica em Câmara encerra temporada de 2022

O projeto Filarmônica em Câmara será atração desta terça (29/11), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Os violinistas Rommel Fernandes e Ara Harutyunyan, o violista Nathan Medina e os violoncelistas Philip Hansen e William Neres vão interpretar “Quinteto de cordas em dó maior, D. 956”, de Schubert. A seguir, Joanna Bello (violino), Alma Maria Liebrecht (trompa) e Ayumi Shigeta (piano) encerram a noite com “Trio para trompa, violino e piano em mi bemol maior, op. 40”, de Brahms. Ingressos, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podem ser adquiridos no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto).





