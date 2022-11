Bethânia presta homenagem a Gal Costa e emociona o público no Minascentro

Bethânia canta, em Belo Horizonte, canções que são grandes sucessos em sua carreira (foto: Helvécio Carlos/EM/DA Press)

Bethânia é sinônimo de catarse em suas apresentações. Mas, sexta-feira (18/11) o reencontro da intérprete com os fãs em Belo Horizonte, ganhou dose a mais de emoção com a primeira apresentação da baiana depois da morte de Gal Costa . "Peço aos senhores uma chuva de palmas para a voz imortal de Gal", disse após citar trecho de "Como dois e dois", de Caetano Veloso, um dos maiores sucessos de Gal. Nos telões laterais ao palco imagens das duas cantoras. O público aplaudiu de pé.





Na apresentação desta noite (20/11), que também está com ingressos esgotados, Bethânia canta canções que são grandes sucessos em sua carreira como "Reconvexo", de Caetano Veloso; "Negue", Adelmo Moreira e Enzo Almeida Passos; "Gatas, noites e quintais", de Belchior. No bis, poutpurri com Ala-lá-ô, de Haroldo Barbosa e Nássara; "A filha de Chiquita Bacana" e "Chuva, suor e cerveja", de Caetano Veloso; "A água lava tudo" (Paquiti, Jorge Gonçalves e Romeu Gentil) e "Frevo molhado", de Jaime Alem. Bethânia transformou o Minascentro em um grande salão que remeteu os fãs dos tempos gloriosos do carnaval.





