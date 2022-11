A artista plástica Bella Nía ressalta que as pessoas ignoram a multiplicidade das manifestações culturais da África (foto: Laís Santos/divulgação)

Quando Zumbi dos Palmares foi assassinado por expedição portuguesa, em 20 de novembro de 1695, o então governador da capitania de Pernambuco, onde se encontrava o Quilombo dos Palmares, entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco, mandou que a cabeça do líder negro fosse arrancada, salgada e exposta no centro do Recife.









A carta dá a dimensão do que Zumbi dos Palmares representava em vida. Morto, ele se tornou o imortal que os brancos temiam, símbolo da luta dos escravizados brasileiros. Tanto é que a data de sua morte se transformou no Dia Nacional da Consciência Negra, em detrimento do 13 de maio, quando a escravatura foi abolida no país.

A data de hoje é uma forma de lembrar a dívida histórica que o país tem com os negros. Em três séculos e meio, o Brasil recebeu, sozinho, 40% dos 12,5 milhões de escravizados mandados à força da África para a América, de acordo com dados da Slave Voyages.

Pintura e capoeira

Em Belo Horizonte, o Dia da Nacional da Consciência Negra será celebrado por meio de vários eventos. O CCBB promove, neste domingo (20/11), a oficina de pintura “Resgatando a arte feminina africana”, ministrada pela artista plástica negra Bella Nía, e roda de capoeira com o Coletivo Cultural Angola de Ouro.





“A África é um continente, não um único país”, ressalta Bella, lembrando que há esta confusão no senso comum, fazendo com que se ignorem as particularidades de cada país africano.





“Quando penso em arte africana, primeiro estou pensando no corpo preto. Num corpo africano que se manifesta de diversas formas. Seja na dança – existem diversas danças em cada sociedade africana – quanto no canto e na pintura”, explica a artista.





Em muitas culturas africanas, as mulheres são as principais responsáveis pelo desenvolvimento da pintura, informa Bella Nía.





“Em algumas sociedades, quando há nascimento de alguma criança ou morte dos mais velhos, as mulheres levam esses acontecimentos para a pintura. Produções muito vivas contam uma história e estão conectadas com a comunidade inteira”, explica.

Obra do cineasta Zózimo Bulbul (1937-2013) será lembrada, com a exibição do filme "Abolição" no MIS Santa Tereza (foto: Reprodução)

Neocolonialismo cultural

Bella, que estudou na Escola Guignard da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), não hesita em dizer que a mentalidade colonialista está presente nos dias atuais. O neocolonialismo faz com que as pessoas considerem inferior tudo o que é originário, afirma.





“Em minha trajetória como estudante, sempre me incomodei ao perceber que a arte é vista sob olhar muito eurocêntrico (no ambiente acadêmico). Quando a gente fala em história da arte, estamos falando de uma história da trajetória dos pintores europeus”, ressalta.





“Não que isso não seja importante para a história da arte como um todo. Mas a exclusão da criação africana leva essa arte para o lugar de artesanato, e não de produção artística e cultural, o que, para mim, é uma grande manifestação racista.”





Buscando promover a “descolonização”, centros culturais e entidades públicas e privadas oferecem programação especial neste Dia Nacional da Consciência Negra.

Cia. Baobá, especializada em dança afro, vai se apresentar no Palácio da Liberdade (foto: Cia. Baobá/divulgação)

Cortejo no Palácio da Liberdade

O projeto Afromineiridades: Diversidade e Cultura Negra em Minas Gerais oferece atividades em diversos espaços do Circuito Cultural Praça da Liberdade, por iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha).





Às 9h, haverá oficina de percussão e ritmos afro com o grupo mineiro Filhos de Zambi, na sede do Iepha. Às 10h, no Palácio da Liberdade, haverá cortejo cênico-musical comandado por Junia Bertolino e Cia. Baobá.





No BDMG Cultural, feira de artesanato afro-mineiro contará com produções de criadores vindos de Berilo e Caraí, cidades do Vale do Jequitinhonha; de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e da Comunidade Quilombola e Apanhadora e Sempre-vivas Raiz, localizada na Serra do Espinhaço, ao Norte do estado.





Na fachada do Espaço do Conhecimento UFMG, estará em cartaz, a partir das 18h30, a mostra “Patrimônio em festa: 200 anos da Festa do Rosário de Chapada do Norte”, que remete à tradicional celebração afro-brasileira realizada naquela cidade do Vale do Jequitinhonha.





A Secretaria Municipal de Cultura também preparou programação especial este domingo. Às 11h, o Museu Histórico Abílio Barreto oferece visitas mediadas especiais e a roda de conversa “A origem da cidade de Belo Horizonte e seu passado afrodescendente”.

Curta "A luta das Auras" será exibido à tarde, no MIS Santa Tereza (foto: Iza Campos/divulgação)

Cinema em Santa Tereza

No MIS Cine Santa Tereza, haverá, às 16h30 e às 18h30, respectivamente, exibição dos documentários “A luta das Auras” (2022), de Marina Araújo, sobre a violência a que mulheres negras, mães e trabalhadoras pobres são submetidas por conta de sua condição social, e “Abolição” (1988), do diretor Zózimo Bulbul (1937-2013), sobre a vida do negro no Brasil da década de 1980.





Às 10h deste domingo, o painel “Como podemos contribuir para uma sociedade antirracista?”, com mesas-redondas, rodas de capoeira e blocos de carnaval, será promovido pela ONG Kolping Padre Teodoro da Vila Belém, localizada no Bairro São Salvador, na Região Noroeste de BH.





“O Dia da Consciência Negra é um movimento necessário, pois o racismo existe até hoje. Caso não existisse, a gente não precisaria ter um dia da consciência”, destaca a artista plástica Bella Nía.





Bella faz uma ressalva: “Muitas pessoas que trabalham com a cultura de matriz africana só conseguem ser convidadas para fazer oficinas, apresentar danças e outros espetáculos no Dia da Consciência Negra. Ou seja, em todo o resto do ano, não se tem este olhar para a produção artística de matriz africana. É extremamente importante cultuar a data. Mas por que não expandi-la para o restante do ano?”.





Outras atividades serão realizadas ao longo deste mês em espaços culturais da capital. A mobilização se dá nos 14 centros culturais da cidade, Arquivo Público de Belo Horizonte, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Escola Livre de Artes Arena da Cultura, Teatro Marília, Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, Museu Histórico Abílio Barreto e Museu da Moda de Belo Horizonte. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais de cada espaço.

Tamara Franklin faz palestra na ONG Kolping Padre Toledo (foto: Acervo pessoal)

