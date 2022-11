Orquestra Ouro Preto e Cristian Budu fazem concerto 'inusitado' de jazz

O pianista Cristian Budu diz que orquestra mineira lhe trouxe nova experiência musical (foto: Iris Zanetti/divulgação)





Embora tenha pais pianistas, Duke Ellington (1899-1974) não pretendia ser músico. Tinha como maior paixão o beisebol. Com o passar dos anos, no entanto, percebeu que seu destino era outro e se dedicou ao piano. Escolha acertada, aliás. Ele se tornou um dos nomes mais proeminentes do jazz.













Orquestra Ouro Preto fez live dedicada à obra de Duke Ellington (foto: Iris Zanetti/divulgação)

Duke ainda foi responsável por transformar o hit comercial do metrô de Nova York “Take the A train” em clássico do jazz. A faixa havia sido composta por Billy Strayhorn (1915-1967) para divulgar a nova linha da cidade.

Legado inspirador



A importância deste legado fez com que a Orquestra Ouro Preto montasse um concerto em homenagem ao jazzista americano. A apresentação será realizada neste domingo (20/11), no Sesc Palladium, em Belo Horizonte.





O concerto contará com Cristian Budu, pianista clássico premiado internacionalmente por interpretações de obras de Frédéric Chopin (1810-1849) e Robert Schumann (1810-1856).





“Em conversas com o próprio Budu, estávamos pensando em algo que fosse inusitado tanto para a Orquestra Ouro Preto quanto para ele próprio”, conta o maestro Rodrigo Toffolo. “Então, achamos que o Duke seria o nome ideal”, afirma, explicando que o lirismo das músicas do americano se encaixa no pianismo de Budu, ou seja, na técnica utilizada por ele.





A iniciativa foi concebida durante a fase crítica da pandemia para ser apresentada em formato de live, o que ocorreu em julho do ano passado. No entanto, os músicos sentiram a necessidade de apresentar o repertório no palco, com o público na plateia.





“É um projeto lindo, bem montado e com repertório recheado de músicas que não podem ser esquecidas de jeito nenhum. Ao mesmo tempo em que o Duke está lá, o jazz está lá, a levada dançante está lá, a melodia está lá, existe uma sonoridade diferente. Porque é uma formação pouco usual. Não é nem uma jazz sinfônica e nem trio de jazz. É algo que fica no meio”, explica o maestro.





Para conseguir chegar a esse formato, Toffolo recorreu ao arranjador Maurício Souza. Foi ele o responsável por fazer com que canções de Duke, geralmente executadas por no máximo 11 músicos, pudessem ser tocadas pela orquestra de 25 instrumentistas e Cristian Budu.





Souza fez com que o trio de jazz (piano, baixo e bateria) conversasse com o som das big bands produzido por instrumentos de sopro. Tudo isso alinhado com as cordas.

Mil vertentes do jazz



“Jazz é uma linguagem de encontros culturais, com a força matriz africana muito forte. Também traz colorações harmônicas que vêm de linguagens europeias, mas com pensamento musical totalmente diferente. É uma outra forma de expressão”, explica Cristian Budu.





O pianista destaca que o jazz “se desdobra em outras mil vertentes, que podem ser mais conservadoras para alguns, ou mais experimentais para outros”.





Embora conheça bem o jazz – criança, Budu escutava os pianistas Oscar Peterson (1925-2007), Art Tatum (1909-1956), Bill Evans (1929-1980) e o próprio Duke Ellington –, ele nunca se dedicou com muito afinco ao gênero. Sua carreira sempre foi ligada à música clássica.





“Jazz exige muito estudo e aprofundamento. Portanto, encarei a proposta do Rodrigo (Toffolo) como uma maneira de aprender, crescer e vivenciar a música de um jeito que não tinha feito antes. A gente está tocando com um pessoal que é fera no jazz”, ressalta. Budu diz que o baterista Jimmy Duchowny é “lenda viva do jazz”.





No palco, serão apresentadas “Take the ‘A’ train”, “Caravan” e “Sophisticated lady”. Destaque para “In a sentimental mood”, que ganhou nova versão da Orquestra Ouro Preto, com mais ênfase nos instrumentos de corda.

''Jazz exige muito estudo e aprofundamento. Portanto, encarei a proposta do Rodrigo (Toffolo) como uma maneira de aprender, crescer e vivenciar a música de um jeito que não tinha feito antes'' Cristian Budu, pianista



“Existem orquestras melhores que a gente. Mas igual a gente faz, ninguém faz”, garante Toffoli.

O maestro diz aceitar rótulos que recebe por seus projetos, como “excêntrico”, “inusitado”, “provocativo” ou mesmo “diferente”. E explica: “A Orquestra Ouro Preto tem isso. Nosso primeiro projeto provocativo de grande sucesso foi assim, fomos a Pernambuco buscar o Alceu Valença para fazer o ‘Valencianas’. E, de repente, estamos com Cristian Budu tocando Duke Ellington. Acho muito legal propor para as pessoas algo que elas não veriam com outras orquestras.”

ORQUESTRA OURO PRETO E CRISTIAN BUDU

Concerto dedicado a Duke Ellington. Neste domingo (20/11), às 11h, no Sesc Palladium. Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro ou pelo site Sympla. Informações: (31) 3270-8100