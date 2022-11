Abertura de exposição e show de Dona Jandira são adiados

Show de Dona Jandira e exposição que repassa sua trajetória no Conservatório UFMG foram adiados para o próximo dia 30 (foto: foto: Foca Lisboa / Divulgação)

A abertura da exposição "Dona Jandira: uma vida pela arte" e o show que a veterana cantora faria nesta sexta-feira, no Conservatório da UFMG, foram adiados para o dia 30 de novembro. A mudança de data se deu em função de uma forte gripe da qual a artista ainda não se recuperou completamente.Segundo a assessoria da Diretoria de Ação Cultural (DAC) da UFMG, responsável pela realização do evento, Dona Jandira "já está falando bem melhor, mas com a voz ainda falhando, anasalada, e a respiração bem dificultosa".A exposição e o show prestam homenagem à trajetória da cantora nascida em Alagoas, mas que há 20 anos iniciou sua vida artística em Minas Gerais. A exposição reúne peças do acervo pessoal da artista, e promove um passeio desde seus primeiros passos na carreira musical, já com 66 anos de idade, culminando em seu primeiro show, em 2004.O show integra, também, a programação "Especial 2022: retratos do Brasil", projeto do Conservatório UFMG que marca o bicentenário da Independência com concertos que retratam manifestações muito diversas de música brasileira.Leia a íntegra do comunicado do DAC da UFMG:"O evento de abertura da exposição 'Dona Jandira: uma vida pela arte', que aconteceria nesta sexta-feira, dia 18, precisou ser adiado devido a uma forte gripe que deixou a cantora incapacitada de se apresentar. A nova data será 30 de novembro, com abertura da exposição às 19h15, e show, às 20h, no Conservatório UFMG (av. Afonso Pena, 1.534, centro). A mostra poderá ser visitada até 21 de dezembro".