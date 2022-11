Novo 'Pantera Negra' lidera bilheterias da América do Norte e do mundo

Pantera negra: Wakanda para sempre (foto: Marvel Estúdios)

Leia: Sequência de Pantera Negra dá todo às mulheres

"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", o aguardado filme da Disney e da Marvel, teve uma grande estreia neste fim de semana com uma arrecadação estimada em US$ 180 milhões nas bilheterias norte-americanas, informou neste domingo o monitor especializado da indústria Exhibitor Relations.A estreia local, a 13º mais bem-sucedida de todos os tempos de acordo com o site especializado BoxOfficePro.com, veio depois que o filme arrecadou impressionantes US$ 330 milhões em todo o mundo, um tremendo impulso para Hollywood após um outubro sem brilho."Esta é uma estreia sensacional", disse David A. Gross da Franchise Entertainment Research. "As críticas e público são excelentes. Wakanda deve dominar os cinemas até dezembro."O filme presta uma homenagem à estrela do "Pantera Negra" original, Chadwick Boseman, que morreu de câncer em 2020 aos 43 anos, com várias aparições em flashback enquanto Wakanda luta contra um reino subaquático após a morte do personagem de Boseman, King T. 'Challa.Letitia Wright como Shuri, irmã de T'Challa; e Angela Basset, como a Rainha Ramonda, lutam para preencher o vazio deixado pelo rei. O filme também conta com as estrelas Lupuita Nyong'o, Danai Gurira e Winston Duke no elenco.O "Pantera Negra" original, o primeiro grande filme sobre um super-herói negro, tornou-se um fenômeno cultural com uma estreia que arrecadou US$ 202 milhões e uma indicação ao Oscar de melhor filme.THE WALT DISNEY COMPANYTIME WARNER INC.