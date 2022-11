'Partida', de Adriana Morales, estreia neste sábado (12/11), no Chico Nunes

Adriana Morales como Benedita Jacarandá (foto: João Castilho/divulgação)



Criadora e criatura se encontram em "Partida", que estreia neste sábado (12/11), às 20h, no Teatro Francisco Nunes. A palhaça Benedita Jacarandá escapa do armário da atriz Adriana Morales, do Grupo Trampulim, e revela os "segredos" da mulher que a interpreta.





“Vivi também perdas recentes, a morte do meu pai, escolhas de vida, a experiência de morar na roça. Esse trabalho é sobre a dor de fechar um ciclo, sobre continuar viva e, também, sobre o medo de seguir”, diz Adriana.

“Quando conto as despedidas que vivi, os sentimentos que me despertam e compartilho isso com o público, ele acaba se emocionando. Quem nunca se despediu de algo, quem nunca se atirou num grande desafio?”, afirma.





Dramaturgia e concepção de “Partida” são assinadas pela própria Adriana Morales, com direção de Tiago Mafra. A temporada vai até 3 de dezembro, com sessões de quarta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria da casa e no site Diskingressos. O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro.