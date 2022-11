Morre Roberto Guilherme, o Sargento Pincel de 'Os Trapalhões', aos 84 anos

Roberto Guilherme ganhou notoriedade por seu papel no programa "Os Trapalhões" (foto: Reprodução/Instagram)

O ator Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lívia Aragão, mulher do também ator Renato Aragão, diz o G1.