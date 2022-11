Carreira de Gal Costa se conecta com a música mineira

Gal Costa gravou músicas de autoria de Milton Nascimento em diferentes momentos de sua trajetória (foto: Marcos Hermes / Divulgação)

Uma mirada sobre a discografia de Gal Costa vai revelar que ela, ao longo da carreira, gravou, sobretudo, seus conterrâneos. Dois deles mereceram álbuns inteiros: Dorival Caymmi, que ela homenageou com "Gal canta Caymmi", de 1976, e Caetano Veloso, autor de todas as faixas de "Recanto", de 2011. Mas compositores mineiros também figuram com destaque no rol daqueles que tiveram sua obra elevada pela voz da intérprete.Música emblemática, registrada cultuado "Fa-tal - Gal a todo vapor", de 1971, "Falsa baiana" é tema de autoria do sambista Geraldo Pereira, que fez carreira no Rio de Janeiro, mas era natural de Juiz de Fora. Se Gal dedicou álbuns inteiros a Caetano e Caymmi, também o fez com um mineiro: em "Aquarela do Brasil", de 1980, centrou foco exclusivamente no cancioneiro de Ary Barroso.A intérprete não se limitou à velha-guarda dos compositores mineiros. Aqui e acolá pontuam em sua discografia músicas de Milton Nascimento - que nasceu no Rio de Janeiro, mas é de tal forma identificado com Minas Gerais, onde veio morar quando tinha 2 anos, que cabe com justeza nessa lista.Dobradinha de MiltonEm 1978, no álbum "Água viva", Gal gravou "Paula e Bebeto", parceria dele com Caetano, e "Cadê", feita a quatro mãos com Rui Guerra. Quase 10 anos depois, em 1987, Milton também se faz presente, no disco e no show "Lua de mel como o diabo gosta", com "Me faz bem", parceria com Fernando Brant.Mais recentemente, em 2015, o autor de "Travessia" e "Nos bailes da vida" volta a comparecer, no álbum "Estratosférica", com a faixa "Dez anjos", feita a quatro mãos com Criolo. Outro celebrado compositor mineiro que viu um tema de sua autoria ser popularizado pela voz de Gal foi Vander Lee, que morreu em 2016, aos 50 anos.Em 2002, a intérprete registrou "Onde deus possa me ouvir" no disco "Bossa tropical". Somente um ano depois, a música - um dos maiores sucessos de Vander Lee - seria gravada pelo próprio autor. Posteriormente, a canção lançada por Gal ganharia versões de Elba Ramalho, Fagner, Mart'nália e Padre Fábio de Melo.Nova geraçãoRepresentante de uma geração de músicos mineiros que despontou a partir da década passada, César Lacerda é outro nome do estado que teve um tema autoral gravado por Gal Costa. Em 2017, ele recebeu um convite do produtor e diretor artístico Marcus Preto para musicar um poema de Jorge Mautner.O resultado da parceria foi a música "Minha mãe", que Gal gravou no álbum "A pele do futuro", que Gal lançou em 2018. O registro acabou por reatar a parceria da intérprete com Maria Bethânia após quase três décadas de hiato. Os versos escritos por Mautner são inspirados nas mães das duas cantoras, Dona Canô (1907-2012) - mãe de Bethânia - e Mariah Costa Penna (1905-1993) - mãe de Gal.Se, por um lado, deu forma, com sua voz, a temas de autores mineiros, por outro Gal também contou com músicos representantes do Estado em alguns shows que realizou ao longo da carreira. Na turnê do disco "Índia", de 1973, Toninho Horta integrou sua banda. Cinco anos depois, em 1977, na turnê "Com a boca no mundo", de lançamento do álbum "Caras & bocas", foi a vez de Wagner Tiso marcar presença no palco ao lado da cantora.