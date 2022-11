Autores mineiros avançam na disputa pelo Prêmio Jabuti

Folhapress





Ricardo Aleixo concorre na categoria Poesia com "Extraquadro"; Ana Martins Marques disputa a mesma categoria com "Risque esta palavra" (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O Prêmio Jabuti divulgou nesta terça-feira (8/11) os cinco finalistas de cada uma de suas 20 categorias, após ter divulgado a lista de 10 indicados no mês passado.









É uma rima com a lista do Prêmio Oceanos, também divulgada nesta terça só com mulheres entre as indicadas brasileiras, o que confirma o excelente momento vivido pela literatura feita por elas hoje.





Autores mineiros que marcaram presença na lista de 10 indicados avançaram na disputa e estão entre os finalistas nas categorias Poesia (“Risque esta palavra”, de Ana Martins Marques, e “Extraquadro”, de Ricardo Aleixo), História em Quadrinhos (“Brega Story”, de Gidalti Jr.) e Biografia e Reportagem (“Anjo mutilado”, de Marcelo Bortoloti, sobre o artista plástico Alberto da Veiga Guignard, e “Lula: Biografia - Volume I”, de Fernando Morais).





Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 24, numa cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo.