"Outono" chega a BH na primavera

Júnio de Carvalho e Priscila Natany apresentam a montagem de hoje a domingo, na Funarte (foto: Hermes Oliver/Divulgação)



Nesta semana de primavera com temperaturas de inverno, Belo Horizonte recebe o espetáculo "Outono", da Cia. Mineira de Teatro, de São João del-Rei. Quarto trabalho da companhia, a montagem combina no palco elementos das linguagens da dança e do teatro. As apresentações na capital mineira serão desta sexta (4/11) a domingo e integram o Programa Funarte Aberta – Mostra Minas.









Ela explica que “com esse espetáculo, a gente faz um pouco diferente. Somos dois atores em cena e o espetáculo acontece como um fluxo de imagens e sonoridades que, aos poucos, geram situações em que as pessoas vão se reconhecendo e reconhecendo a nossa sociedade”.





Inspirado pelas reflexões do escritor e líder indígena Ailton Krenak e das escritoras Matilde Campilho (portuguesa) e Bruna Beber (fluminense), o grupo aposta em representar uma dualidade entre ser humano e natureza, dando margem para que o espectador faça suas próprias conexões neurais a fim de interpretar a peça.

Sensações

"É um espetáculo que capta o público mais por sensações e uma coisa tátil do que por um viés intelectual e racional," diz Natany. São criadas paisagens visuais e sonoras por meio da cenografia e pelos sons mecânicos de um ventilador, que acompanha a trilha, e de um microfone posicionado no palco.





A companhia desenvolve também uma ação de convidar pessoas interessadas em acompanhar toda a preparação do espetáculo, testemunhando o trabalho de montagem da cenografia, iluminação e figurinos, bem como os ensaios e os aquecimentos prévios à entrada em cena. Foram ofertadas duas vagas para pessoas previamente inscritas participarem dessa iniciativa.





"A gente acredita bastante nessa ação, até para conhecer mais o público comum e o nosso público, para que a gente consiga depois também fazer espetáculos que comuniquem mais e interajam mais com as pessoas'', comenta a atriz.





"A gente está superorganizada para isso. O nosso cronograma está bastante detalhado, dentro dessa produção, para ser um lugar de troca, para que a gente consiga organizar o trabalho com uma logística funcional e que tenha também esse lugar de formação e informação para compartilhar conhecimento."





Criado em 2019, o espetáculo já foi apresentado em Brasília e nos festivais mineiros Tiradentes em Cena e Inverno Cultural. Agora, chega à capital para uma minitemporada.





"OUTONO"

Espetáculo de dança e teatro. Direção: Diego Matos. Atuação: Priscila Natany e Júnio de Carvalho. Nesta sexta (4/11) e sábado (5/11), às 20h; e domingo (6/11), às 19h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Classificação livre. Ingressos: R$ 20 e R$10 (meia-entrada). Vendas na bilheteria do teatro e pelo Sympla





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes