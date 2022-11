Crise no casamento de Lady Di domina quinta temporada de 'The crown'

Elizabeth Debicki interpreta a princesa, que toma a iniciativa de colocar um ponto final na relação com Charles (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO )



Ainda em meio à comoção pela morte da rainha Elizabeth II, os fãs de “The crown” que não veem a hora de se deliciar com as histórias de bastidores da mais querida (e, talvez, também odiada) família real se preparam para receber a quinta temporada da série, que chega à Netflix na próxima quarta-feira (9/11).









A quinta temporada, que marca uma nova troca de elenco, retrata principalmente o fim do conturbado e escandaloso – para os padrões da realeza – casamento do príncipe Charles, hoje rei Charles III, com a princesa Diana.

Realeza em xeque

A década de 1990 chega ao Palácio de Buckingham com um dos maiores desafios que a família real britânica enfrentou. Há um embate com a opinião pública, que passa a duvidar se existe mesmo espaço para a realeza em um Reino Unido moderno.









A rainha Elizabeth II, interpretada por Imelda Staunton, está prestes a completar 40 anos de reinado. Nessas quatro décadas, o Reino Unido teve 10 primeiros-ministros, foi chacoalhado pelo advento da comunicação de massa via TV e acompanhou os últimos suspiros do Império Britânico. E o futuro se avizinha com outros desafios e oportunidades, como o colapso da União Soviética e a transferência da soberania de Hong Kong.





Em meio a esse cenário mundial de mudanças, uma crise doméstica se instaura no núcleo familiar da soberana. Conforme o conto de fadas desmorona, o príncipe Charles (Dominic West), que sempre foi apaixonado por Camilla Parker Bowles (Olivia Williams), pressiona a mãe para permitir o divórcio com Diana (Elizabeth Debicki). O olhar atento da mídia cria rumores de que o casal já está separado.





Enquanto a rainha não se decide – ou, estrategicamente, protela a decisão –, Diana, cansada da situação, resolve tomar as rédeas da própria história. Ela, então, quebra o protocolo e publica um livro que enfraquece o apoio público a Charles e expõe problemas do casal.

A partir daí, entram em cena os afamados casos de amor da "princesa do povo". Entre eles, com o médico paquistanês Hasnat Khan (Humayun Saeed) e o derradeiro produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), que morre com ela no fatídico acidente de carro em Paris, em agosto de 1997.





“THE CROWN”

• A quinta temporada, com 10 episódios, estreia na próxima quarta-feira (9/11), na Netflix