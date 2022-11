Mostra multimídia expõe e denuncia incêndios no Brasil

Da redação

A exposição on-line “Fogo aberto”, de Marilene Ribeiro, contemplada com o 16º Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, continua em cartaz e denuncia incêndios que ocorrem em território brasileiro, na sua maioria criminosos, além de destacar a violência dos atos contra o patrimônio natural e cultural que têm ocorrido de forma acentuada na atualidade, expondo os danos provocados em uma narrativa plurivocal. A mostra virtual ainda é um convite ao debate sobre questões socioambientais, históricas e políticas.





04:00 - 02/11/2022 Feira Literária de Tiradentes ocupa a cidade histórica a partir de amanhã "Fogo aberto" foi concebida para ser explorada do computador/laptop em vez de smartphones, pois assim as imagens e textos aparecem em tamanho adequado à fruição, pois, para a artista, é importante escutar as audiodescrições para completa interação com a obra. A mostra aborda a questão dos impactos dos incêndios nas paisagens naturais e culturais nacionais. A obra narra as histórias que têm sido apagadas, queimadas – histórias importantes para a humanidade, mas que têm sido perdidas irreversivelmente para o fogo nesses últimos anos, já que esta dramática situação das queimadas ocorre não só na Região Metropolitana de Belo Horizonte, como também em várias outras partes do estado e em regiões emblemáticas do país, como a Amazônia e o Pantanal.





O trabalho da artista mineira foi selecionado para a Bienal de Fotografia de Liverpool LOOK, cujo tema desta edição foi “Clima” e ainda esteve em exibição na Inglaterra até o mês passado e foi tema de debate no VOIR | VER Encuentro Internacional de Fotografía, que ocorreu no Peru há três semanas. A exposição multimídia “Fogo aberto” pode ser vista na plataforma www.openfireart.com, junto à descrição sobre o processo de criação e objetivos do trabalho.