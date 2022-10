Uailloween promete susto à mineira em festa no Museu de Artes e Ofícios

Loira do Bonfim, lenda urbana de BH, ganhou forma na revista 'Celton', do quadrinista Lacarmelio Alfeo de Araújo (foto: Celton/reprodução)

Gostosuras ou travessuras? Comum nos filmes americanos, essa pergunta passou a fazer parte de festas no Brasil, onde o Halloween se tornou parte do calendário de outubro. Em Belo Horizonte, a equipe educativa do Sesi Museu de Artes e Ofícios adaptou a tradição estadunidense à realidade mineira e prepara o Uailloween, com visita guiada às galerias do MAO na noite desta sexta-feira (28/10).





O Halloween virou moda, mas as lendas brasileiras são repletas de assombrações, mulas sem cabeça, curupiras, mulheres do corredor e cucas. O país até criou o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro – a mesma data da festa importada.

O Uailloween chega à quarta edição, depois do recesso de dois anos imposto pela pandemia da COVID-19. Thiago Ferreira, integrante da equipe educativa do MAO, informa que as sessões serão divididas em turmas de 25 pessoas, que percorrerão o museu acompanhadas por funcionários caracterizados como personagens folclóricos.

Os causos surgirão de acordo com os espaços visitados. Estarão a postos as loiras do Banheiro e do Bonfim, o Capeta do Vilarinho e Aventesma da Lagoinha, personagens das lendas urbanas de BH. Também comparecerão ao museu a Mulher de Sete Metros e o Caboclo d'Água, vindos do interior do estado.

Túnel-fantasma dentro do museu

Thiago Ferreira avisa que uma surpresa aguarda os visitantes. “O túnel está uma coisa assombrosa, a gente tem medo de passar lá”, revela, referindo-se ao imenso corredor subterrâneo que liga os dois espaços do MAO, separados pelas linhas férrea e do metrô.

“Os pais acabam gostando também, como as crianças. Todo mundo deve vir fantasiado para curtir e conhecer as nossas lendas”, convida Ferreira, avisando que haverá miniconcurso de fantasias para estimular o público a caprichar no visual.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

UAILLOWEEN – UMA NOITE NO MAO

Nesta sexta-feira (28/10), das 19h às 21h, no Sesi Museu de Artes e Ofícios, Praça Rui Barbosa, 600, Centro. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site Sympla. Classificação: livre.