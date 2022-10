Sérgio Rodrigues lança livro e disco em Belo Horizonte

Escritor mineiro radicado no Rio de Janeiro, Sérgio Rodrigues tem dupla agenda em BH (foto: Daniel Bianchini/Divulgação)



"Fácil não é", diz o escritor mineiro radicado no Rio de Janeiro Sérgio Rodrigues sobre emular o estilo de Machado de Assis (1839-1908) em seu novo livro, "A vida futura". Rodrigues vem a Belo Horizonte para participar do projeto Sempre um Papo, mediado pela jornalista Jozane Faleiro, nesta quarta-feira (26/10).









"Para mim, o grande atrativo, e desafio também, ao escrever, foi imaginar o olhar do Machado de Assis sobre o nosso presente", conta. Já lançada em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, a obra chega à sua segunda impressão com um mês e meio de lançamento.





Ao lado de Sérgio Rodrigues no Sempre um Papo estará o cantor e compositor sergipano radicado em Minas Gerais Lula Ribeiro. Os dois desenvolveram uma parceria durante a pandemia que gerou 32 canções.





Desse total, 10 estão presentes no oitavo álbum da carreira de Lula Ribeiro, "Vida haverá". O músico comenta que o trabalho com Sérgio Rodrigues é agilizado pela destreza com que o parceiro escreve as letras das músicas.





"É incrível a facilidade que ele tem de escrever e escrever coisas lindas. É muito especial tudo que ele escreveu, e essa parceria nos fez entrar num clima de união muito bom", comenta.

Amizade em Araxá

Ao longo do processo de produção do disco, os dois revelam ter dado prioridade às melodias para, em seguida, construir as letras das músicas. Apresentados durante uma feira literária em Araxá, os dois desenvolveram o trabalho com as canções a distância, comunicando-se via celular. Lula Ribeiro, acostumado a fazer parcerias variadas, lança seu primeiro álbum com apenas um letrista.





"O trabalho tem uma unidade. As canções se chamam. Quando acaba uma, a próxima já é chamada pela que acabou, além de fazermos uma homenagem a Minas", diz ele, que afirma ainda tirar inspiração da paisagem do Retiro das Pedras, onde reside.





Agora, Sérgio Rodrigues vem a Minas para agenda dupla com o parceiro de trabalho. Além do Sempre um Papo nesta quarta, Lula Ribeiro lança o álbum com um show na Casa Outono, na quinta-feira (27/10), às 20h30, data de aniversário do sergipano.

O novo álbum e os clipes de singles já lançados estão disponíveis nos perfis do cantor nos streamings e no YouTube.





SEMPRE UM PAPO

Com Sérgio Rodrigues e participação de Lula Ribeiro. Nesta quarta-feira (26/10), às 19h30, no Auditório da Cemig (Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho). Entrada gratuita.





.Sérgio Rodrigues

.Cia. das Letras (168 págs.)

.R$ 64,90

.Lula Ribeiro

.Humaitá Music (10 faixas)

.Disponível nas plataformas digitais





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes