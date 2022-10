Autores mineiros estão entre os finalistas do Prêmio Jabuti

Ricardo Aleixo está entre os finalistas do prêmio Jabuti na categoria Poesia com o livro "Extraquadro" (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O Jabuti, maior prêmio literário anual do Brasil, divulgou nesta terça a lista com os dez finalistas em cada uma de suas 20 categorias. Autores mineiros figuram em algumas delas.No eixo Literatura, três autores nascidos no estado concorrem na categoria Romance de Entretenimento: Mario Prata, por "O drible da vaca", André Carvalho, por "O leão do Oeste - Livro 2: a ascensão do amaldiçoado", e Bruno Ribeiro, por "Porco de raça".Na categoria Poesia, Ricardo Aleixo, com "Extraquadro", e Ana Martins Marques, com "Risque esta palavra", estão entre os concorrentes. Jim Anotsu e seu "O serviço de entregas monstruosas" e Ana Elisa Ribeiro, com "Romieta e Julieu", figuram na categoria Juvenil.Diminuindo a faixa etária, Rogério Andrade Barbosa disputa o prêmio na categoria Infantil com "Nas garras dos babuínos". E na categoria Histórias em Quadrinhos, Minas Gerais está representada por João Henrique Belo e Gabriel Nascimento, com "A menor distância entre dois pontos é uma fuga", e Gidalti Jr., por "Brega story", com ilustrações de Victor Marcello.Autores mineiros também disputam no eixo Não Ficção. A categoria Biografia e Reportagem traz os nomes de Fernando Morais, por "Lula: biografia", e Marcelo Bortoloti, por "Guignard: anjo mutilado".Nascida no Rio de Janeiro, mas com uma longa e reconhecida trajetória intelectual em Belo Horizonte, Leda Maria Martins concorre na categoria artes com "Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela". Pelo eixo Inovação, Afonso Borges figura na categoria Fomento à Leitura graças ao projeto Sempre um Papo.Entre os indicados de outros estados, estão best-sellers, como o segundo volume da trilogia "Escravidão", de Laurentino Gomes, na categoria Biografia e Reportagem. As memórias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também entraram na disputa na mesma categoria.Entre os romances literários, chama atenção a predominância feminina. São oito mulheres, entre elas Tatiana Salem Levy, Aline Bei e Andréa del Fuego, concorrendo contra dois homens, Antônio Xerxenesky e Stênio Gardel. Nomes populares como Ale Santos e Elisa Lucinda disputam a categoria de romance de entretenimento.A seleção de crônicas reúne nomes bem estabelecidos como Leonardo Fróes, J.P. Cuenca e Augusto Massi, que organizou "Os sabiás da crônica", e autores em ascensão, como José Falero e Marcelo Moutinho.O mesmo vale para os contos, que reúne desde Paulo Henriques Britto, Bernardo Kucinski e Sérgio Sant'Anna - que concorre pelo póstumo "A dama de branco" - a autoras elogiadas de uma geração adiante, como Eliana Alves Cruz e Paulliny Tort. (Com redação)

Confira os finalistas de cinco das 20 categorias do prêmio

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO

“O céu entre mundos”, de Sandra Menezes

“O clube dos amigos imaginários”, de Glau Kemp

“O drible da vaca”, de Mario Prata “O leão do Oeste - Livro 2: a ascensão do amaldiçoado”, de André Carvalho

“O último ancestral”, de Ale Santos

“Olhos de pixel”, de Lucas Mota

“Porco de raça”, de Bruno Ribeiro

“Quando os mortos falam”, de Cláudia Lemes

“Quem me leva para passear”, de Elisa Lucinda

“Se a casa 8 falasse”, de Vitor Martins

ROMANCE LITERÁRIO

“A extinção das abelhas”, de Natalia Borges Polesso

“A palavra que resta”, de Stênio Gardel

“A pediatra”, de Andréa Del Fuego

“É sempre a hora da nossa morte amém”, de Mariana Salomão Carrara

“O som do rugido da onça”, de Micheliny Verunschk

“Pequena coreografia do adeus”, de Aline Bei

“Uma tristeza infinita”, de Antônio Xerxenesky

“Vista chinesa”, de Tatiana Salem Levy

“Vozes de batalha”, de Marina Colasanti

“Vozes de retratos íntimos”, de Taiasmin Ohnmacht

POESIA

“A pele da pitanga”, de Jéssica Iancoski

“Algo antigo”, de Arnaldo Antunes

“Até aqui”, de Lubi Prates

“Extraquadro”, de Ricardo Aleixo

“Impressão sua”, de André Dahmer

“Palavra preta”, de Tatiana Nascimento

“Risque esta palavra”, de Ana Martins Marques “Robinson Crusoé e seus amigos”, de Leonardo Gandolfi

“Say it (over and over again)”, de Max Martins

“Também guardamos pedras aqui”, de Luiza Romão

CONTO

“A cicatriz e outras histórias”, de Bernardo Kucinski

“A dama de branco”, de Sérgio Sant'Anna A ilha dos sentimentos perdidos”, de Hada Maller

“A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa”, de Rai Soares

“A vestida: contos”, de Eliana Alves Cruz

“Como pássaros no céu de Aruanda”, de Paty Wolff

“Erva brava”, de Paulliny Tort

“O castiçal florentino: contos”, de Paulo Henriques Britto

“Pretos em contos”, de Cristiane Sobral e Plínio Camillo

“Zaranza”, de Rita de Podestá

CRÔNICA

“A lua na caixa d’água”, de Marcelo Moutinho

“Crônicas de pai”, de Leo Aversa

“Diário do bolso 5 - 1001 dias que foram noites”, de Ivo Minkovicius e José Roberto Torero

“Mas em que mundo tu vive?”, de José Falero

“Na barriga do lobo”, de Luís Henrique Pellanda

“Natureza: a arte de plantar”, de Leonardo Fróes

“Os sabiás da crônica”, de Augusto Massi

“Qualquer lugar menos agora”, de J. P. Cuenca

“Restos & rastros”, de Livia Garcia-Roza

“Vida desinteressante”, de Victor Heringer