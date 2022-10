Noite de samba reúne João Rabello, Beatriz Rabello e Paulinho da Viola (foto: Leonardo Aversa/divulgação )



Em 12 de novembro, Paulinho da Viola completa 80 anos. O cantor, compositor e marceneiro de mão cheia (ele tem orgulho deste dom) vai comemorar a data antecipadamente com os mineiros neste domingo (23/10), no Palácio das Artes, em show com os filhos João e Beatriz Rabello. O repertório terá, claro, clássicos do samba que Paulinho deu de presente ao Brasil, mas os holofotes também vão se virar para os herdeiros, que tanto orgulham o pai coruja.









O show deste domingo começa às 20h. Ingressos para a plateia 1 custam R$ 390 (inteira) e R$ 195 (meia-entrada); para a plateia 2, R$ 300 e R$ 150; e plateia 3, R$ 210 e R$ 105. Vendas na bilheteria e no site Eventim. O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Informações: (31) 3236-7400.