Mário Alex Rosa lança poema-cartaz em homenagem a Guilherme Mansur

Homenagem ao poeta Guilherme Mansur, criador da “Chuva de poesia”, que inunda Ouro Preto de versos, o poema-cartaz “Chuva”, de Mário Alex Rosa, será lançado neste sábado (22/10), a partir do meio-dia, na Papelaria Mercado Novo, em BH.

No evento, haverá happening com os escritores Adriana Versiani, Adriano Nascimento, Carlos de Brito, Carlos Novaes, Fabrício Marques, Leo Moraes, Maurício Guilherme, Rafael Belúzio, Renato Negrão, Teodoro Rennó, Thais Guimarães, Vera Casa Nova e Wagner Moreira. A papelaria fica no Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, Centro).

Detalhe de cartaz-poema de Mário Alex Rosa (foto: Mario Alex Rosa/divulgação)

Mário Alex criou o cartaz em parceria com a Tipografia do Zé e o tipógrafo Flavio Vignoli. “Chuva” remete ao happening promovido por Gilberto desde 1993, no qual filipetas coloridas com versos de vários autores são lançadas do alto das torres de igrejas ouro-pretanas. Isso faz com que a poesia “voe para onde ela quiser”, de acordo com Mansur.