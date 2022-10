Memorial Vale mostra o Brasil visto pelas lentes de fotógrafos

Indígenas em fotografia de Elza Lima (foto: Elza Lima/Divulgação )







Planejada para ser originalmente exibida no pavilhão brasileiro da Expo Dubai (outubro de 2021 a março de 2022), a exposição "Para além das margens" está atualmente em cartaz no Memorial Minas Gerais Vale. Sob curadoria de Gabriel Gutierrez, a mostra reúne três vídeos de Cao Guimarães e 66 fotografias assinadas por Christian Knepper, Elza Lima, Marcel Gautherot, Maureen Bisilliat, Pierre Verger, Ronney Alano e Walter Firmo.









As obras retratam diferentes regiões e comunidades, ressaltando aspectos culturais, com destaque para a gastronomia, além de tradições e manifestações de religiosidade.



"É uma essência do que é ser brasileiro, dos costumes do povo brasileiro e das paisagens brasileiras, com a centralidade em diferentes homens, em diferentes populações", diz Tameirão.





Depois de Belo Horizonte, onde fica em cartaz até 4 de dezembro próximo, a mostra deve circular por outras cidades brasileiras.



O diretor do Memorial acredita que o foco das obras no cidadão comum será um atrativo para o público e um elemento de conexão com as obras.





"A exposição foca muito no brasileiro, habitando seu país, em um cotidiano que perpassa festividades, profissões, sustentos. Então, tem esse entendimento de uma exposição desse homem genuinamente brasileiro, uma exposição que mostra um pouco desse país pelas lentes de fotógrafos, de grandes nomes, brasileiros ou que escolheram o Brasil para viver", comenta.

Exposição de fotografia. No Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Terças, quartas, sextas e sábados, das 10h às 17h30, com permanência até as 18h; quintas, das 10h às 21h30, com permanência até as 22h; domingos, das 10h às 15h30, com permanência até as 16h. Até 4/12. Entrada franca





