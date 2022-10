Cantora Júlia Ribas faz show no Museu Clube da Esquina, nesta sexta (21/10)

Júlia Ribas está de volta aos palcos (foto: Julia Ribas/siteoficial)

Da redação

Desde 2005, a cantora, compositora e arte-educadora belo-horizontina Julia Ribas desenvolve seu trabalho no Brasil e no exterior, com turnês na Alemanha e Áustria, além de viagens à África e ao Haiti. Após o hiato em que levou à frente projetos mais modestos, Júlia lançou, em 2021, “Lágrima seca”, que reúne poemas musicados retratando casos de violência doméstica.





O Bar do Clube da Esquina fica na Rua Paraisópolis, 738, Bairro Santa Tereza. Ingressos custam R$ 40. Reservas podem ser feitas pelo telefone (31) 99688-0558.