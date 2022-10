Ator Mário César Camargo morre aos 75 anos

Mário César Camargo na peça "Brasileiro, Profissão Esperança", de Pedro Paulo Cava, em 2009 (foto: Guto Muniz/Divulgação)

O ator Mário César Camargo morreu nesta segunda-feira (10/10), aos 75 anos, em decorrência de uma queda sofrida na noite anterior, em Belo Horizonte. Natural de Marília, interior de São Paulo, o artista chegou à capital mineira em 1988, a convite do dramaturgo Pedro Paulo Cava para encenar “Bella Ciao”, peça na qual interpretou o personagem Barachetta.



LEIA MAIS 04:00 - 11/10/2022 FestCurtasBH escolhe o sonho como tema e exibe 148 filmes

04:00 - 11/10/2022 Sucesso de audiência, 'Pantanal' foi vitrine de lançamentos publicitários

16:18 - 11/10/2022 Cantora Marcela Jardim faz show com entrada franca no Dia das Crianças O ator Mário César Camargo morreu nesta segunda-feira (10/10), aos 75 anos, em decorrência de uma queda sofrida na noite anterior, em Belo Horizonte. Natural de Marília, interior de São Paulo, o artista chegou à capital mineira em 1988, a convite do dramaturgo Pedro Paulo Cava para encenar “Bella Ciao”, peça na qual interpretou o personagem Barachetta.Foi em Belo Horizonte que Mário César conheceu a psicanalista Mônica Belisário, com quem se casou e teve a filha Laura, hoje com 29 anos. O velório será realizado nesta quarta-feira (12/10), das 11h às 14h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia).

Mário César teve uma carreira consolidada. No teatro, atuou em dezenas de peças, com destaque para “Rei Lear”, de Shakespeare, no qual contracenou com Raul Cortez; “Brasileiro, Profissão Esperança”, de Pedro Paulo Cava; e “Que venha a primavera”, de Anton Tchekov.





Na televisão, participou de inúmeras novelas, como “Terra Nostra”, “Amor à vida”, “Coração de estudante”, “Chocolate com pimenta”, “América”, entre outras da Rede Globo. Na Band, esteve no elenco dos folhetins “Imigrantes” e “Água na boca”. Além de participações em séries, como “A diarista” e “Os normais”.





Já no cinema Mário César fez "Linha de passe", de Walter Salles e Daniela Thomas; "Pequenas histórias", de Helvécio Ratton; “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé; entre outros filmes. Com o isolamento social provocado pela pandemia. o ator passou a se dedicar a narrações de filmes e anúncios junto do grupo Vozes de Minas.