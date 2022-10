Tadeu ganha a sela de prata. Até que enfim!

Tadeu comemora a conquista da sela de prata (foto: Globo)

Matheus Hermógenes



Finalmente! No último capítulo de 'Pantanal", nesta sexta-feira (7/1), ocorreu a raia em que filhos de Zé Leôncio lutaram para conquistar a sela de prata que pertenceu ao avô. O patriarca deu o sinal com o berrante e os filhos partiram na disputa.



Tadeu esperou que os irmãos ganhassem distância e ultrapassou os dois. Foi o vencedor, feliz da vida. Jove e José Lucas comemoraram a vitória do irmão. Ao longe, os rapazes escutam o berrante do avô Joventino, o Velho do Rio.

Velho do Rio toca o berrante para saudar os netos (foto: Globo)



José Leôncio, de volta à fazenda, conseguiu enxergar a figura do pai, Joventino, o Velho do Rio, na fotografia tirada por Jove. Recebido por Filó, ele reclama do cansaço. Filó e José Leôncio se perguntam por que o Velho do Rio jamais apareceu para eles.

Ruth e Tibério comemoraram a gravidez dela e fazem as pazes, depois de a moça passar a reta final da novela hostilizando o marido, porque ele se recusou a aderir ao plano de vingança contra Tenório, cujo corpo desapareceu nas profundezas do rio.

Enquanto isso, Guta e Renato falam de Tenório, o pai dela, e das dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida.

