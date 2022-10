Evandro Mesquita canta o Rio de outros tempos no single 'Agora é a hora'

Evandro Mesquita (ao centro) diz que a Blitz está feliz em sua "turnê sem fim", de volta aos palcos depois da pandemia (foto: Acervo pessoal)



Em meio à angústia da pandemia, Evandro Mesquita, líder da Blitz, e o cantor, guitarrista e compositor Roberto Frejat compuseram “Agora é a hora”, single recém-lançado nas plataformas digitais.





O single estará em “Super novas”, álbum de inéditas do grupo, que também gravou os discos “Blitz hits”, “Lado Blitz” e “Blitz Nudusoutrus”. Evandro Mesquita conta que ele e os companheiros realizaram esses trabalhos durante o avanço da COVID-19 no país.

“Foi o que segurou a nossa onda naquele período terrível. Encontrava-me com o Billy (Forguieri) e a gente fazia músicas e gravações. Às vezes, vinham outros músicos também”, relembra.

“Blitz hits” reúne canções da banda que chamaram a atenção do país. “Revisitamos nossos sucessos, mas usando a tecnologia de hoje”, explica Evandro.

Lado B e releituras da MPB

Outro álbum, dedicado ao lado B do repertório da banda, ganhou o nome de “Lado Blitz”. “São canções que a gente adora, porém não tiveram tanta repercussão nas rádios”, comenta.

Por sua vez, “Blitz Nudusoutros” reúne releituras de músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto e Erasmo Carlos, Paulo Diniz e Zé Kéti, entre outros. “Ele tem coisas inusitadas muito legais, porém tocadas com a pegada Blitz.”

Além de Evandro, que é cantor, guitarrista e violonista, a atual formação da Blitz reúne Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (vocal) e Nicole Cyrne (vocal).

O novo single tem um quê de nostalgia. Evandro Mesquita, de 70 anos, conta que, certo dia, foi a pé até o consultório de seu médico, em Copacabana. Ao voltar para casa, percorreu a famosa orla da Zona Sul e percebeu que já não mais reconhecia as ruas e esquinas de sua infância e adolescência.

“A história da canção é esta, eu andando pela Cidade Maravilhosa, tentando buscar minhas referências, pensando nos amigos que partiram antes e durante a pandemia. É uma balada feita com muito sentimento, que tenta tocar as pessoas para a solidariedade e o amor”, detalha.

“Fiquei meio nostálgico, pensando nas minhas filhas, que não 'pegaram' aquele Rio de Janeiro tão gentil e acolhedor da minha adolescência, apesar daquele tempo horrível de ditadura e tudo mais.”

Frejat faz participação no single, tocando guitarra. “Juntos, vivemos muito a época do Circo Voador, lá pelo início dos anos 1980. Mostrei para ele, que se emocionou com o lance. E fizemos a canção”.

Blitz e Funk Como Le Gusta

Passada a fase mais crítica da pandemia, a Blitz vem gravando parcerias com a banda paulista Funk Como Le Gusta. “No momento, estamos masterizando. Tem muito metal nas músicas, os caras são muito bons”, diz Evandro Mesquita.





Com a retomada das turnês, tem sido emocionante voltar à estrada. “Temos feito grandes shows pelo Brasil. Em Belo Horizonte, a gente cantou recentemente no Palácio das Artes e foi sensacional. Fizemos também Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba”, comemora.

“Estamos nesta turnê sem fim, adoramos estar com a banda na estrada novamente, mostrando o que a gente já fez e está fazendo. Não somos uma banda cover da gente mesmo. Estamos sempre mostrando coisas novas. É isso o que mantém a banda viva”, garante Mesquita.

(foto: Acervo pessoal )

. De Evandro Mesquita e Roberto Frejat

. Single da banda Blitz

. Disponível nas plataformas musicais