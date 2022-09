Banda Outro Gato lança "Cantando a pedra"

Quarteto mineiro dedicado ao gypsy jazz gravou composições autorais, uma inédita de outros autores e releituras de Tulipa Ruiz e Lô Borges e Ronaldo Bastos (foto: Leandro Guerreiro/Divulgação)

Especializada em gypsy jazz, a banda Outro Gato lançou nas plataformas digitais o álbum autoral independente "Cantando a pedra" (Tratore). Matheus Félix (violino), Marcelo Luiz Barbosa (contrabaixo acústico), Mauro Dell'Isola (violão manouche) e João Gabriel (voz e violão manouche) compõem o grupo, fundado em 2017.









O violinista explica que o gypsy jazz, especialidade da Outro Gato, também é conhecido como jazz manouche. “É a ligação do jazz da década de 1920, dos Estados Unidos, que foi recebido na Europa, na década de 1930. E junto com essa influência norte-americana, a música folclórica cigana vem incorporada. Então essa mescla acabou originando o que eles chamam de gypsy jazz.”





Sobre as três músicas de outros autores incluídas no trabalho, ele comenta: “Gravamos ‘Savassi’, que é de Geovane Santos e Rodolfo Padilha, e não havia sido gravada antes. Rodolfo foi professor de violino no Palácio das Artes e integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) por muitos anos. Depois, ele começou a lecionar história e estética do jazz e, a partir disso, criou uma turma de alunos que acabou enveredando pelo gypsy jazz. Geovane Santos era um dos alunos dele, o que originou a parceria dos dois nessa música.”





O Outro Gato resolveu colocar no álbum duas versões, sendo uma delas “Nuvem cigana”, de Lô Borges e Ronaldo Bastos. “Não só pelo termo cigano, que é o jazz que a gente faz, mas também pelo tipo da música e a proposta que ela tem, achamos que tinha a ver fazer uma gravação dela”, diz o violonista.





A outra versão é de “Só sei dançar com você”, de Tulipa Ruiz. “Resolvemos colocá-la no álbum para representar a mulher, de uma maneira que acho que tem sempre que ser representada, ou seja, uma cantora e compositora de renome nacional, E a gente achou que isso era muito importante”, afirma Matheus.





Embora a formação original da banda tenha sofrido mudanças, o músico observa que “ao longo desses quase cinco anos, tocamos muito gypsy jazz, com canções do belga Jean ‘Django’ Reinhardt (1910-1953) e do francês Stephane Grappelli (1908-1997), que são nossas referências”.





“E nesse tempo todo viemos fazendo pesquisas, tocando repertórios e experimentando muita coisa. E isso acabou gerando na gente essa vontade criativa, natural do jazz, de trabalhar tanto o improviso, que é essencial para o estilo, quanto a questão da composição. Acabou que a gente colocou no álbum duas músicas de cada integrante, além das três releituras.”

“CANTANDO A PEDRA”

• Outro Gato

• Tratore (11 faixas)

• Disponível nas plataformas digitais