Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, é atração da 'Festa anos 80', em BH

Rodrigo também é vocalista e baixista do Call The Police, tributo ao icônico The Police (foto: Dantas Jr/divulgação)





Rodrigo Santos é a principal atração da “Festa anos 80”, que acontece no Underground Pub (Avenida Itaú, 540 – Dom Cabral), nesta sexta-feira (30/9), a partir das 19h. A década marcante do rock nacional será a homenageada da noite. Além do ex-baixista do Barão Vermelho, as bandas Putz Grilla, Retrô BH e Ponto 80 sobem ao palco.

Eles estão rodando o mundo em tours desde 2017. Depois de fazer shows pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru, o trio prepara temporada para março de 2023, nas Américas Central e do Sul. Vão cantar no Equador, Colômbia , México, República Dominicana, Porto Rico, Costa Rica, Panamá e Venezuela. Em julho do ano que vem, está programada temporada pela Europa.

Em 2020, Santos lançou o álbum “Livre” e um tributo a Cazuza em “Bossa nova”, no qual divide o palco com Roberto Menescal e Leila Pinheiro. Em 2021, lançou os volumes 2 e 3 do projeto “A festa rock” e o álbum autoral “Simples”, o primeiro acústico de sua carreira.

Ingressos para o show de sexta, a partir de R$ 35, estão disponíveis no site Sympla. Informações: @undergroundblackpub.