Os blocos Havayanas Usadas e Beiço do Wando participam da festa “Minha carne é de carnaval”, neste sábado (1º de outubro), das 15h às 21h, na Autêntica (Rua Alvares Maciel, 312, Santa Efigênia).A proposta é celebrar (e antecipar) a folia popular que toma as ruas de Belo Horizonte com os dois famosos blocos da capital mineira. Havayanas Usadas promete levar o som da Bahia e do carnaval de rua para o palco, com a sonoridade dos surdos, repiques e caixas, somados a congas, xequerê, agogô, teclado, guitarra e baixo.