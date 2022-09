CineBH encerra sua 16ª edição exibindo filmes em seis espaços da capital

O filme brasileiro ''Noites alienígenas'' será exibido às 18h30, no UNA Cine Belas Artes (foto: CineBH/divulgação)

A maratona de filmes que tomou conta da capital ao longo da última semana, com a 16ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, chega à reta final neste domingo (25/9), com sessões em diferentes espaços da cidade. A maratona de filmes que tomou conta da capital ao longo da última semana, com a 16ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, chega à reta final neste domingo (25/9), com sessões em diferentes espaços da cidade.





América Latina em destaque





Coordenador curatorial do CineBH, Cleber Eduardo observa que, com a Mostra Continente, buscou-se apontar direções menos celebradas no circuito comercial, enfatizando premissas e modalidades de cinema menos evidentes.





De acordo com o curador, a seleção dos títulos passou por alguns questionamentos. Entre eles está a dependência de investidores estrangeiros por parte de produções de norte a sul da América Latina, do México ao Uruguai. E também a viabilidade da internacionalização dos filmes, com a possibilidade de ampliação de diálogos, negócios, pensamentos e do reconhecimento de afinidades por parte do conjunto de países da América Latina.





“Precisamos levar em consideração as reais potencialidades e a prática mais frequente de coproduções entre países da própria América Latina, algo visto em quantidade já notável nos filmes de 2021 e 2022, sobretudo quando o país principal não tem tradição cinematográfica e dinheiro local suficientes para arcar sozinho com as ambições dessas obras”, aponta o curador.

O argentino ''Borom táxi'' vai passar às 14h30, no UNA Cine Belas Artes (foto: CineBH/divulgação)





Diretora da Universo Produção, responsável pela realização da CineBH, Raquel Hallak diz que esta edição do evento cumpre o objetivo de aproximar o Brasil da produção dos países vizinhos. “É o início de um diálogo que pretende apostar em novos realizadores latino-americanos. Espero que esta seja a primeira de muitas conexões, legitimando a CineBH como o espaço do cinema latino-americano no Brasil”, afirma.





Além do Cine UNA Belas Artes e da sala de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que recebem os títulos da Mostra Continente, haverá sessões em quatro espaços da cidade. O Cine Santa Tereza exibe, às 19h, a Mostra Homenagem, com curtas com a participação da atriz Rejane Faria, escolhida para ser a personalidade laureada desta edição.





Atriz do grupo de teatro Quatroloscinco, com sede em Bhm Rejane integrou o elenco dos curtas “Levantar de um golpe”, “Nada”, “Quinze”, “Vitória”, “Rapsódia para um homem negro” e “Super estrela prateada”, além dos longas “Temporada” e “Marte Um” – esse último, dirigido pelo mineiro Gabriel Martins, vai brigar por uma vaga para o Brasil na disputa do Oscar 2023 na categoria Melhor filme internacional.

Região Metropolitana na tela

O cinema do Sesc Palladium receberá, neste domingo, títulos da Mostra Cidade em Movimento – outro destaque da CineBH –, com bate-papos e rodas de conversa. O segmento abre espaço para a exibição de filmes independentes produzidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, propondo trocas e diálogos entre realizadores.





A temática da Mostra Cidade em Movimento, “Olhar a cidade”, no contexto de retomada das atividades culturais e artísticas que ocupam espaços urbanos, guiou os diretores, coletivos e produtores audiovisuais na realização de produtos.





A programação de encerramento da CineBH também contempla o público infantil. Às 16h30, no Cine Santa Tereza, serão exibidos os longas “Pluft – O fantasminha” e “Tromba trem – o filme”, além de curtas na seção Mostrinha. A mesma programação poderá ser vista na Praça da Liberdade, às 17h.





Apresentações circenses e espetáculos cênicos também estão na pauta do dia. No Cine Santa Tereza, às 16h30, o Palhaço Serragi vai entreter a criançada. Na Praça da Liberdade, a atração será o Grupo Tuia, cujo trabalho artístico e educacional se volta para a linguagem do teatro de rua e de palco, danças brasileiras, contação de histórias e brincadeiras da infância.





16ª CINEBH E 13º BRASIL CINEMUNDI

Entrada franca. Programação completa: https://cinebh.com.br/





» UNA Cine Belas Artes

• A partir das 14h30

• Sala 1 (138 lugares)

• Rua Gonçalves Dias,

1.581, Lourdes





» Cine Santa Tereza

• A partir das 16h30

• 122 lugares

• Rua Estrela do Sul, 89,

Santa Tereza





» Praça da Liberdade

• A partir das 17h

• Cine-Praça





» Centro Cultural Unimed-BH Minas

• A partir das 17h30

• Sala 1 (41 lugares)

• Rua da Bahia, 2.244, Lourdes





» Sesc Palladium

• A partir das 18h

• Sala Prof. José Tavares de Barros (82 lugares)

• Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro





» Palácio das Artes

• Às 19h

• Cine Humberto Mauro (129 lugares)

• Av. Afonso Pena, 1.537, Centro

Neste domingo, serão exibidos o documentário “Borom táxi”, de Andrés Guerberoff, da Argentina; a ficção “Utama”, coprodução de Bolívia, Uruguai e França, dirigida por Alejandro Loayza Grisi; o longa “Boreal”, de Federico Adorno, coprodução Paraguai-México; o brasileiro “Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho; e o mexicano “Nudo Mixteco”, de Ángelez Cruz.