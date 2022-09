Sem chuva, Praça da Liberdade, em BH, vira sala de cinema a céu aberto

'Cinema em espaço tão bonito assim é realmente fantástico', diz Luciana Vieira dos Santos, na Praça da Liberdade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Cinema é a melhor diversão. Nas sala escura ou ao ar livre, o que vale mesmo é a emoção de estar diante da tela grande para assistir a uma boa história, conhecer outros costumes e viajar nas asas da imaginação para qualquer lugar do planeta.





A experiência de ver um filme na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ganhou aplausos ao ser compartilhada, na noite desta quinta-feira (22/9), primeiro dia da primavera, pela plateia atenta a “Maria do Caritó”, filme ambientado no Nordeste e estrelado pela atriz Lilia Cabral.



Com tapete vermelho e abrindo a Mostra Cine-Praça, em espaço aberto na Praça da Liberdade, a sessão faz parte da 16ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte e do 13º Brasil CineMundi. A ampla programação vai até o próximo domingo (25/9).

Público aprova o cinema na praça



Quem foi gostou. Moradora do Bairro Nova Vista, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Maria da Conceição Fidélis, que trabalha em serviços gerais, chegou mais cedo e se sentou logo na primeira fila.



“Não vejo filme no cinema há muitos anos, pois morava em Matozinhos (Região Metropolitana de Belo Horizonte) e lá não tinha cinema. Aí ficava difícil, né? Estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza de que vou aproveitar as outras atrações”, afirmou.

A ameaça de chuva não segurou em casa Luciana Vieira dos Santos, residente no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte. “Trouxe capa de chuva, assim me garanto. Convidei algumas amigas, mas não quiseram vir. Elas é que estão perdendo. Cinema em espaço tão bonito assim é realmente fantástico”, disse Luciana, que pretende ver “Eduardo e Mônica” nesta sexta-feira (23/9).

Sessões ao ar livre na Praça da Liberdade têm entrada franca (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

João Caetano, de 24 anos, estudante de arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), diz que a apropriação da praça pelo cidadão, sobretudo para atividades culturais, é da maior importância. “Estou satisfeito em estar aqui, ainda mais que é de graça”, disse ele.



A história de Maria do Caritó despertou muita risada. Perto de completar 50 anos e vivendo em uma pequena cidade nordestina, a personagem de Lilia Cabral faz simpatias para se casar, embora prometida a São Djalminha desde o nascimento, devido ao parto difícil. Mas as esperanças ressurgem com a chegada de um circo.



Até o próximo domingo, a Praça da Liberdade será palco do Cine-Praça, um dos destaques na programação da 16ª CineBH. Com entrada franca, o público poderá assistir a sessões ao ar livre de filmes nacionais.

Alameda ganha estrutura especial

A Universo Produção, organizadora do evento, montou estrutura especial na alameda central da Praça da Liberdade, com cerca de 200 lugares disponíveis e enorme telão. É a primeira vez que exibições ocorrem ali. Em outras edições, era comum a CineBH passar filmes ao ar livre na Praça da Estação, no Centro, por exemplo.



Nesta sexta-feira (23/9), às 20h, será exibido “Eduardo e Mônica” (2022), na Praça da Liberdade. Dirigido por René Sampaio, o filme tem Alice Braga e Gabriel Leone como os protagonistas da história de amor, a mesma descrita na canção homônima de Renato Russo.



No sábado (24/9), estará em cartaz o documentário “Belchior – Apenas um coração selvagem”, às 20h. O filme levou centenas de pessoas à Praça Tiradentes, em Ouro Preto, durante a última edição da CineOP, em junho.



Para fechar a programação do Cine-Praça, o filme selecionado foi a comédia “Não vamos pagar nada”, de João Fonseca, com Samantha Schmütz, Flávia Reis, Edmilson Filho e Fernando Caruso. A sessão de domingo (25/9) começa às 19h30.

16ª CINEBH e 13º BRASIL CINEMUNDI

A programação completa está disponível em www.cinebh.com.br



Filme 'Eduardo e Mônica' será a atração desta sexta (23/9) (foto: Downtown/divulgação)

BH: polo do audiovisual brasileiro





Paralelamente à 16ª CineBH, é realizado o 13º Brasil CineMundi, voltado para o mercado de cinema. Desde 20 de setembro, a capital mineira se tornou polo nacional do audiovisual.



A homenageada desta edição é a atriz Rejane Faria, que recebeu o Troféu Belo Horizonte. Ela faz parte do elenco de “Marte Um”, que vai brigar por uma vaga no Oscar para o Brasil, na categoria Melhor filme internacional.



Totalmente gratuita, a programação tem 116 filmes nacionais e internacionais em 75 sessões. Cerca de 80 convidados participarão de debates, rodas de conversa, sessões comentadas, workshops, masterclasses, oficina, laboratórios de roteiro e encontros de negócios. Os eventos ocupam 11 espaços da capital mineira.



Diretora da Universo Produção, responsável pela CineBH e CineMundi, Raquel Hallak diz que a edição deste ano busca conectar a produção brasileira com a América Latina. O intuito, aponta a produtora, é cobrir uma lacuna que existe em nosso país.



A programação dos eventos se divide entre Praça da Liberdade, UNA Cine Belas Artes, Cine Santa Tereza, Cine Humberto Mauro, Sesc Palladium e Centro Cultural Unimed-BH Minas.