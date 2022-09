Semana tem estreias de filmes para todos os gostos

Simone Spoladore e Javier Drolas vivem um romance atípico em ''O livro dos prazeres'' (foto: Vitrine Filmes/divulgação)

A semana está convidativa para os cinéfilos belo-horizontinos. Além da Mostra CineBH, que exibe gratuitamente uma grande diversidade de títulos, em vários endereços da cidade, incluindo a Praça da Liberdade, que recebe a sessão de “Maria do Caritó” (19h30), nesta quinta-feira (22/9), estão em cartaz no circuito comercial, a partir de hoje, nove estreias e o relançamento de “Avatar”.

Os aguardados “A mulher rei” e “Não se preocupe, querida” têm a companhia, na disputa pela atenção do espectador, de filmes de menor orçamento.

Produção brasileira

Entre os nacionais, além de “Eike - Tudo ou nada”, chegam às salas “Os ossos da saudade”, documentário de Marcos Pimentel sobre a sensação de autoexílio; o infantil “Acampamento intergaláctico”, de Fabricio Bittar, em que jovens inventores enfrentam a oposição de um alienígena; o autoral “Desterro”, de Maria Clara Escobar, sobre a jornada de autodescoberta de uma mulher, e a coprodução com a Argentina “O livro dos prazeres”, de Marcela Lordy, sobre o desafiador relacionamento entre uma solitária professora do ensino fundamental e um misantropo professor de filosofia, que se conhecem por acaso.

VEJA trailer de 'O livro dos prazeres':





No drama iraniano “O perdão”, a viúva de um homem condenado e executado injustamente empreende uma jornada contra as autoridades para obter algum tipo de reparação à honra de seu marido.



No francês “O segredo de Madeleine Collins”, que completa a lista de estreias, a personagem-título tem uma tumultuada vida dividida entre duas famílias, uma na França e outra na Suíça.