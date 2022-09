Com leitura de poemas, Nieta Palhano lança autobiografia nesta quarta-feira

Nieta Palhano lança sua autobiografia no Café do Centro Cultural Unimed-BH (foto: UCTM/DIVULGAÇÃO)

Maria Antonieta Palhano, a Nieta, promove a noite de autógrafos de seu autobiográfico “Nieta: Um chão todo meu” (Editora Livros de Família), escrito em colaboração com a jornalista Marta Góes, que será lançado nesta quarta-feira (21/9), a partir das 19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).