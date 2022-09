Inspirado em poemas de Fernando Pessoa, Ars Nova estreia 'Versos e claves'

Ars Nova - Coral da UFMG une poesia e notas musicais em 'Versos e claves' (foto: Ana Pereira/divulgação )



Pensando em misturar poesia e notas musicais, o Ars Nova – Coral da UFMG traz nova série de concertos, "Versos e claves", com composições musicais que revisitam universos poéticos e produções contrastantes. O coral se apresenta no auditório do Conservatório UFMG e no Museu Inimá de Paula, respectivamente, nesta terça (20/9) e quarta-feira (21/9), às 19h30.









“Minha proposta para o Ars Nova é basicamente dividida em duas: divulgação da música dos séculos 20 e 21, principalmente a música nacional; e trabalhar com compositores inéditos e raramente abordados aqui no Brasil. Como somos um grupo de excelência e muito qualificado, fazer repertório de pessoas pouco conhecidas é praticamente uma obrigação”, explica o maestro.





Do novo repertório, destacam-se duas obras que conversam com a poesia de Fernando Pessoa. “Liberdade”, um poema lúdico e irreverente, foi musicalizado pelo compositor carioca Ronaldo Miranda, em 1986; e “Cantigas”, uma série de três obras curtas, é assinada por João Carlos Rocha, que a escreveu em 2009.





“Dentro desta nossa visão de privilegiar músicas brasileiras e autores dos séculos 20 e 21, começamos a procurar repertórios de compositores que possuíssem alguma ligação com Fernando Pessoa. Busquei dar mais abrangência na ideia poética/oralística e misturar coral e poesia”, conta Lincoln Andrade.





HUMOR

O poema “A primeira missa”, de Cassiano Ricardo, também está presente no repertório. Originalmente baseado na clássica tela de Victor Meirelles, que aborda catequização e os primeiros conflitos entre colonizadores portugueses e povos indígenas brasileiros, a versão musical possui autoria de Osvaldo Lacerda e aborda o tema humoristicamente.





“Poucas pessoas conhecem o Cassiano, que era nacionalista e trabalhou muito com os contrastes entre Brasil urbano e sertanejo. ‘A primeira missa e o papagaio’ é uma brincadeira muito bem-humorada na qual o solista é um papagaio”, revela o maestro.





Para não deixar a música sacra de lado, o Ars Nova – Coral da UFMG também canta “Ecce ascendimus hierosolyman”, composta por Leonardo Clementine, ex-aluno da Escola de Música da UFMG, durante o período de isolamento social imposto pela pandemia; e “Which was the son of”, do estoniano Arvo Pärt, baseada no Evangelho de São Lucas.





BRANT E BITUCA

Além disso, a “Carta à República”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, recebeu arranjo do próprio maestro Lincoln Andrade, que será apresentado nos concertos. “É um texto muito apropriado aos tempos atuais, escrito no momento em que estávamos saindo da ditadura militar e ainda não havia a Constituição”, observa o maestro.





“Five childhood lyrics”, do britânico John Rutter, fecha o ciclo de homenagens, dessa vez ao universo infantil, com quatro canções.





“VERSOS E CLAVES”

Ars Nova-Coral da UFMG apresenta o concerto nesta terça-feira (20/9), às 19h30, no auditório do Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534 – Centro) e nesta quarta (21/9) às 19h30, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201 – Centro). Informações: (31) 3409-8300 e (31) 3213-4320. Entrada gratuita.