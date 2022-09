Poeta Eucanaã Ferraz debate obra da portuguesa Sophia de Mello

Eucanaã Ferraz faz palestra sobre Sophia de Mello Breyner Andresen, primeira mulher laureada com o Prêmio Camões, em 1999 (foto: DIVULGAÇÃO)



A obra de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) será o tema do Letra em Cena. Como Ler.., no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), nesta terça-feira (19/9), às 19h.



O professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro e poeta Eucanaã Ferraz fará palestra sobre a obra dessa poetisa portuguesa, com ascendência dinamarquesa, e a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Camões, em 1999.



As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da Sympla. A primeira publicação de Sophia foi “Poesia”, em 1944. Para Eucanaã, já no livro de estreia estão presentes temas que percorreriam a obra inteira de Sophia, como o mar, o jardim, as mãos, a noite, a luz, a mitologia grega.





de seu trabalho.





“Sempre atenta (palavra de sua predileção, associada a ‘antena’) ao destino de seus livros, Sophia não raro reconsiderou as sucessivas edições de seus livros, retirando ou acrescentando poemas, suprimindo ou corrigindo datas, alterando composições estróficas, entre outras mudanças”, disse.



Eucannã Ferraz é um admirador profundo da obra da portuguesa e relembra quando conheceu a escritora. “Fui levado à casa dela por Gastão Cruz (1941–2022), foi muito emocionante e importante para mim, eu jamais esquecerei. Depois, transformei esse encontro num poema. Então, seria isso, uma coisa que para mim foi marcante.” Mais informações sobre o projeto Letra em Cena estão disponíveis na conta do centro cultural no Instagram @mtccultura.