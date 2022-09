Lucy Alves é candidata a estrela sertaneja em ''Só Se For Por Amor''

Lucy Alves e Filipe Bragança vivem o casal Deusa e Tadeu, que tenta o sucesso na carreira musical, na série que estreia hoje (foto: Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação)

Sonhos, música, amor e sofrência. Esses são os grandes pilares da nova série da Netflix, “Só Se For Por Amor”, que estreia no catálogo do serviço de streaming nesta quarta-feira (21/9). A produção brasileira, ambientada em Goiás, narra a história de um grupo de jovens sonhadores dando seus primeiros passos rumo ao estrelato na indústria da música sertaneja. Sonhos, música, amor e sofrência. Esses são os grandes pilares da nova série da Netflix, “Só Se For Por Amor”, que estreia no catálogo do serviço de streaming nesta quarta-feira (21/9). A produção brasileira, ambientada em Goiás, narra a história de um grupo de jovens sonhadores dando seus primeiros passos rumo ao estrelato na indústria da música sertaneja.









A opção da série é focar no lado positivo que o gênero tem a oferecer, mesmo com as recentes polêmicas envolvendo a chamada “CPI do sertanejo” e as declarações de apoio de vários artistas do gênero à candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.









O enredo trata do início da trajetória de um grupo de jovens, que decidem se juntar e formar uma banda de sertanejo, a Só Se For Por Amor, e acabam estourando quando um vídeo com uma de suas apresentações viraliza no YouTube.





O casal Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) lidera (democraticamente) a banda formada pelo baterista Patrício (Giordano Castro) e pelos irmãos Valdo (Micael) e Nelton (Adriano Ferreira).

Oportunidade Impulsionada pelo pequeno momento de fama que conseguiu, Deusa acaba aceitando a oportunidade de assinar um contrato com uma grande gravadora e se tornar uma estrela solo, abrindo mão de seguir carreira com a banda.





Desolados e se sentindo traídos, os demais membros recorrem ao – certeiramente nomeado – Bar do Corno em busca de uma nova vocalista. Lá, conhecem a cantora Roberta (Luiza Fittipaldi) e a jovem misteriosa Eva (Agnes Nunes).





Em entrevista ao Estado de Minas, o cantor e compositor mineiro Adriano Ferreira (que interpreta Nelton, o jovem tecladista da banda descobrindo sua sexualidade) conta que “a série não busca deixar nada decidido, mas sim mostrar os caminhos para os quais nossas escolhas nos levam. Os personagens precisam fazer escolhas e abrir mão de certos caminhos para realizar seus sonhos”, comenta Adriano, que faz sua estreia nas telas em “Só Se For Por Amor”.





O ator, nascido em Passos, mas criado em São João Batista do Glória, município de 7 mil habitantes localizado na região da Serra da Canastra, relata a dificuldade que enfrentou para alcançar reconhecimento, experiência que compartilha com a de seu personagem.





“Estou mais próximo dos 30, enquanto o Nelton acabou de entrar nos 20. Quando estava com meus 20 e poucos anos, eu era muito parecido com o Nelton: um menino tímido descobrindo a vida. Cresci no interior, onde querer ser artista não é nada fácil”, afirma Adriano.





O ator também tem em comum com seu personagem aspectos de sua jornada de descobrimento da sexualidade. Nelton, criado em uma família extremamente religiosa e em um relacionamento sério com Luana (Clarissa Müller), começa a se questionar quando conhece Rafael (Bruno Fagundes).





“Pelo que o Nelton passa, eu já passei e muitas pessoas passam. Essa é uma ótima oportunidade de as pessoas entenderem melhor os conflitos internos e externos pelos quais muitos passam e de onde eles vêm”, diz.





O jovem, que começou na música gravando covers para o YouTube em 2012, viralizou com sua versão de “Disk me”, da cantora Pabllo Vittar. Seu primeiro EP, “Refúgio”, foi lançado em maio de 2020.

Sobre a estreia como ator, Adriano explica que “está sendo tudo um grande surto para mim e não esperava que fosse crescer tanto. Mas estou muito feliz, fui muito bem acolhido pela produção, pelo elenco e pela equipe”.





Apesar de toda a temática sertaneja ao redor da qual a série é construída, não é preciso ser fã do gênero ou mesmo apreciador ocasional para desfrutar de “Só Se For Por Amor”: desde a trilha sonora, que também traz fortes hits da cultura popular brasileira (para citar alguns exemplos, Barões da Pisadinha, Banda Eva, Anitta e Pabllo Vittar), até a trama, a série tem elementos de fácil identificação para o público.





“É uma série para ser assistida por todo mundo, com todo mundo. Tem muitos momentos alegres, alguns tristes, mas mostra do início ao fim o jeito brasileiro de lidar com sentimentos, situações e escolhas”, afirma Adriano.





Além do elenco principal, participam da produção Gustavo Vaz, Ana Mametto, Laila Garin, Jeniffer Nascimento, Leona Jhovs, Alexandre Menezes, Marcélia Cartaxo, Leo Jaime, Day Camargo, Solange Almeida e os já citados Bruno Fagundes e Clarissa Müller.





Na opinião de Adriano,“Só Se For Por Amor” “é uma carta de amor ao Brasil. Ela é muito diversa, desde o elenco, que tem pessoas da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, até os personagens. Por mais que seja uma série que se passe em Goiânia, os personagens são de lugares diferentes e têm sotaques diferentes”.





“SÓ SE FOR POR AMOR”

(Brasil, 2022) Série em seis episódios. Com Lucy Alves, Filipe Bragança, Laila Garin, Agnes Nunes, Xamã, Micael, Adriano Ferreira, Giordano Castro, Gustavo Vaz e Ana Mametto. Disponível na Netflix, a partir desta quarta-feira (21/9).





