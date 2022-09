Gabeu sobre indicação ao Grammy: 'pessoas vão levar o queernejo a sério'

Para Gabeu, a indicação ao Grammy é uma conquista do queernejo (foto: Reprodução )

O cantor Gabeu acordou nesta terça-feira (20/9) surpreso com sua primeira indicação ao Grammy Latino com o álbum ‘Agropoc’ (2021) na categoria “Melhor álbum de música sertaneja”. O artista é um dos precursores do ‘queernejo’, movimento musical de artistas LGBTQIAP+ que cantam sertanejo, gênero predominantemente heteronormativo e masculino.





Na lista oficial, ele concorre com Chitãozinho & Xororó (Chitãozinho & Xororó Legado), Matheus & Kauan (Expectativa X Realidade), Marília Mendonça e Maiara & Maraísa (Patroas 35%), Lauana Prado (Natural). A premiação será no dia 17 de novembro, em Michelob ULTRA Arena, no Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas.





“Ainda não caiu a minha ficha. Por conta da indicação, muita coisa aconteceu. Eu tô numa energia caótica que eu não consegui processar a informação. Meu namorado já chorou, mas eu não consegui nem chorar. Eu só…”, disse, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, e soltou um grito de animação em seguida.





Ainda em choque com a notícia, Gabeu conta que está honrado de ser indicado na mesma categoria de grandes nomes da música sertaneja brasileira. “Eu acho muito significativo ter uma pessoa como eu na categoria de sertanejo em uma premiação tão grande como o Grammy Latino”, disse.

Queernejo

Para o cantor, a indicação ao Grammy Latino é uma vitória do queernejo. “Eleva para um nível em que as pessoas possam levar a sério”, comentou.





“Tem muita gente que leva como ‘paródia’ ou ‘engraçadinho’. Eu vi que muita gente achava que eu era um personagem. Tem coisa engraçada, é pra gente rir. Mas também há uma coisa muito séria, que é a diversidade no sertanejo”, afirma.





Ele disse que enviou uma mensagem no grupo do Whatsapp com outros colegas do gênero musical, como a drag Reddy Allor, que comemoraram a indicação. “Todo mundo ficou vibrando! É uma conquista nossa”, disse.





O cantor contou que quando a Reddy Allor foi uma das vencedoras do Queen Stars, reality show de drag queens da HBO Max apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, todo o grupo de artistas do queernejo vibrou a conquista da amiga.

Carreira

Gabeu começou sua carreira, em 2019, com a música ‘Amor Rural’, que fala do amor entre dois homens em uma fazenda. O seu mais recente single ‘Bailão’ ganhou uma versão ao vivo este ano.





O artista revelou que está desenvolvendo um projeto para o ano que vem, mas ainda está no começo da produção. “Eu quero muito me firmar no sertanejo. Eu pretendo fazer música sertaneja por muito tempo, mas brincando com misturas. O queerenjo tem essa característica de misturas. Dá pra brincar muito e ainda fazer sertanejo”, disse.

Filho de peixe, peixinho é

Gabeu herdou a veia sertaneja de seu pai, o cantor Solimões, da dupla com Rionegro (foto: Reprodução Redes Sociais ) A conexão do artista com o sertanejo vem do berço. Ele é filho do cantor Solimões, da dupla com Rionegro, que tem mais de 30 anos de carreira. A inspiração no trabalho do pai ultrapassa o gênero musical. Gabel contou que quando Solimões começou a carreira de artista, ele era considerado “feio” e baixinho, já que ele mede 1,42. Por isso, a comédia era uma forma de se destacar na indústria.





Assim, o filho também usa da comédia em sua arte. “Um dos fatores que permaneceu foi essa persona que ele construiu em cima dos palcos, nos clipes. Eu me inspiro nisso e tento dosar para não ficar caricato, já que eu tenho um discurso muito sério desse lugar da representatividade”.





Como Gabel, seu pai também acorda tarde, por ter a rotina de fazer shows nas madrugadas. Então, o filho deixou uma mensagem pedindo para Solimões ligar para ele assim que acordasse. “Ele estava com aquela cara de sono e eu disse: ‘pai, fui indicado ao Grammy’. E ele falou: ‘que bom’. Comemorou, do jeitinho dele”, contou.





O cantor de queernejo disse que a relação com o pai é muito franca, e a dupla discutiu quais seriam os próximos passos da vida profissional do artista dali pra frente. “Ao invés de ser uma coisa eufórica, a gente teve o pé no chão. A gente pensou em ir para Las Vegas, como a gente vai viabilizar isso?”, afirmou.





Mas, a conversa teve um tom de orgulho para a conquista de Gabel. O artista tem planos para ir ao tapete vermelho da premiação em Las Vegas. “Vou ter que arrumar roupa”, disse.