Gilberto Gil agita Mineirão com show em clima de 'festa de família'

Show do clã Gil emocionou o público no Mineirão (foto: Maria Dulce Miranda/EM/D.A.Press)





“Gil, eu te amo”. Assim foi a recepção calorosa de Gilberto Gil pelo público no Mineirão neste domingo (18/9). O cantor, com 80 anos recém completados, respondeu à altura e fez uma apresentação animada, com sucessos como ‘Palco’ e ‘Andar com fé’.









O evento contou, também, com o show de abertura de Mayra Alves, natural de Cabo Verde e residente em Portugal. A rapper trouxe sua mistura sonora pela primeira vez à Belo Horizonte. Com batidas sintéticas e elementos da cultura afro, Mayra empolgou o público e falou de política.





As eleições foram lembradas diversas vezes pelo público, que entoou gritos de ‘fora, Bolsonaro’ e ‘olé, olé, olá, Lula’. Vale lembrar que o ex-ministro da Cultura de Lula (PT) não fez nenhum aceno político no palco.





O show teve ainda a participação dos grupos de djs Sexta básica e Geléia geral, que empolgaram o público com hits da MPB e gritos pró-Lula. No palco do evento Sensacional Celebra, a candidata a deputada federal Cláudia Xacriabá (PSOL-MG) criticou a mineração na Serra do Curral e defendeu o movimento ‘tira o pé da minha serra’.