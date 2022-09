Daniela Soledade lança disco com músicas de três gerações de sua família

A cantora e compositora Daniela Soledade lança ''Pretty world'' seu segundo disco, que inclui músicas de sua autoria e também canções compostas por seu pai e por seu avô (foto: Divulgação)

Seguindo o ditado “filho de peixe, peixinho é”, Daniela Soledade dá continuidade à sua carreira como cantora e compositora com o lançamento de “Pretty world” (Blue Line Music), seu segundo álbum. Filha do cantor, compositor e instrumentista Paulinho Soledade, autor de “Raio de sol”, gravada por Renato Terra, e “O triângulo dos biquínis”, por Erasmo Carlos, Daniela é também neta de “peixe” – o compositor, produtor de shows, ator e empresário Paulo Soledade (1919-1999), autor de músicas como “Zum zum” e “Estão voltando as flores”. Seguindo o ditado “filho de peixe, peixinho é”, Daniela Soledade dá continuidade à sua carreira como cantora e compositora com o lançamento de “Pretty world” (Blue Line Music), seu segundo álbum. Filha do cantor, compositor e instrumentista Paulinho Soledade, autor de “Raio de sol”, gravada por Renato Terra, e “O triângulo dos biquínis”, por Erasmo Carlos, Daniela é também neta de “peixe” – o compositor, produtor de shows, ator e empresário Paulo Soledade (1919-1999), autor de músicas como “Zum zum” e “Estão voltando as flores”.





A cantora e compositora Daniela Soledade lança ''Pretty world'' seu segundo disco, que inclui músicas de sua autoria e também canções compostas por seu pai e por seu avô (foto: Divulgação) “Pretty world” é composto de 10 faixas e foi produzido pelo norte-americano Nate Najar, violonista, compositor, parceiro musical e de vida da cantora. O álbum traz duas canções de Paulo Soledade – a inédita “Circo da vida” e a clássica “Estão voltando as flores”.





Participam do trabalho o trompetista norte-americano Randy Brecker (flugelhorn) e o brasileiro Antonio Adolfo (piano), tocando na faixa-título. “Pretty world” é uma versão em inglês de “Sá Marina”, parceria de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar (1943-2017).





“Foi muito legal isso, porque a gente gravou esse disco no Rio de Janeiro. Ele estava lá e foi para o estúdio tocar a música conosco. Ter o compositor da faixa-título do disco tocando comigo é algo muito especial”, comenta a cantora.

Em inglês e português Daniela conta que seu pai também participa do disco como compositor. “Tem uma dele que letrei em inglês. Aliás, a mulher dele fez a letra em português, que é ‘Winter samba’. Tem outra que compus com Roberto Menescal, que foi uma parceria superespecial, claro, com o nosso grande mestre, chamada ‘Como é gostoso sonhar’, e tem mais duas que compus com meu companheiro de música e de vida que é o Nate Najar, ‘Beijo no Arpoador’ e ‘Nothing compares’.”





A artista ressalta que “Pretty world” tem duas coisas importantes para ela. “Uma, que é um disco Soledade, ou seja, dá continuidade ao legado da minha família, por isso tem músicas originais do meu avô, do meu pai e minhas. A outra é que é o meu primeiro álbum gravado no Brasil, pois o anterior foi produzido nos Estados Unidos. E com esse projeto vou poder fazer meus primeiros shows ao vivo no Brasil. Nunca toquei ao vivo no meu país.”





Daniela mora nos Estados Unidos há aproximadamente 20 anos. Além do formato digital, o novo disco da cantora sai também como CD físico e em vinil. O primeiro show do disco no Brasil está marcado para 30 de novembro, em Niterói. Daniela toca no Rio em 1º de dezembro e, no dia seguinte, no Blue Note paulista. “Esses serão meus primeiros shows ao vivo no Brasil e estou superanimada”, diz.





“Acho que terei, nos shows do Rio de Janeiro, a presença especial de Roberto Menescal e de Antonio Adolfo, como convidados. Aliás, acabei de fazer um show desse meu disco na Flórida, que contou com a presença dos dois. Eles vieram do Brasil para tocar comigo. Foi maravilhoso e os shows lotaram. Os dois não tocavam juntos no mesmo palco desde que se apresentaram com Elis Regina (1945-1982).”





Ela comenta que outra coisa bacana do disco é que Paulinho Soledade toca baixo em todas as faixas. “Ele e o amigo dele desde a adolescência, o baterista Claudinho Infante. Foi muito legal, porque cresci nos estúdios com meu pai. Quando criança, ele produzia algumas coisas para a TV Globo, como 'Criança Esperança', e eu colocava voz. Mas gravar com ele, já adulta, foi a primeira vez. Então isso é muito especial para mim.”





“PRETTY WORLD”

• Disco de Daniela Soledade

• Blue Line Records

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais