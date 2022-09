16ª Primavera dos Museus tem programa pra todas as idades

Dentro da programação da 16ª Primavera dos Museus, entre 20 e 23 de setembro, o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (MHNJB) oferece ao público diversas oficinas e um circuito especial de visitação.



A programação é gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. As atividades são voltadas para todas as idades, exceto Árvores e memórias: uma vivência na mata do Horto, que é destinada ao público a partir de 15 anos.

- De 8h30 às 11h30, a oficina "Árvores e memórias: uma vivência na mata do Horto", propõe que o público saia de uma posição de observação apressada para outra mais lenta, a partir do contato com árvores notáveis do Museu.



Os participantes são convidados a registrar suas impressões através do desenho e da escrita, construindo suas próprias memórias. A atividade é inspirada na atitude do desenhista e aquarelista britânico John Ruskin e visa capturar a experiência sensível.



Cada participante deve levar lanche, água, canga para se assentar no chão, lápis de cor e apontador. Caso queira pode trazer outros materiais de desenho e pintura, como aquarela, pincéis, tinta guache e outros. O Museu fornecerá pranchetas de mão, papel A3, lápis grafite, borracha e xerox de textos. A oficina é destinada a maiores de 15 anos e oferecerá 14 vagas preenchidas por ordem de chegada.

- De 9h às 11h30, acontece o "Circuito da cerâmica arqueológica: produção, conservação e legado". A atividade apresenta uma abordagem ampla e interativa sobre as cerâmicas arqueológicas brasileiras, apontando a importância desses bens como legado histórico dos povos indígenas do Brasil e a consequente necessidade da preservação da integridade física dessas peças. A atividade se apresenta no formato de circuito, contemplando trilha na mata, que apresentará espécies vegetais usualmente utilizadas no processo produtivo de cerâmicas tradicionais, focando no papel desses vegetais nas redes de ensino e aprendizado da tecnologia cerâmica de povos indígenas de Minas Gerais; visita à área de queima cerâmica do Museu, com apresentação dos fornos de produção, similares aos sistemas de queima utilizados pelos povos originários brasileiros; visita à exposição de Arqueologia, onde se encontram cerâmicas arqueológicas e experimentais; e oficina lúdico-interativa sobre conservação de cerâmicas arqueológicas, com simulação da atividade de conservação-restauração de cerâmicas tradicionais.

- De 14h às 16h, encerrando a programação, a oficina "Os instrumentos musicais ameríndios na Amazônia: apitos ou flautas globulares" cada participante construirá um apito ou flauta globular, se inspirando nas peças arqueológicas conhecidas na Amazônia. Durante a construção do instrumento, os participantes verão imagens e escutarão o som desses aerofones que envolvem saberes múltiplos.

As oficinas de cerâmica são uma parceria do Grupo de Estudos do Simbólico e Técnico da Olaria(G.E.S.T.O) e o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Por haver atividades na mata, é recomendado o uso de calçados fechados.





Também é recomendado que cada visitante traga lanche e garrafinha de água, uma vez que a cantina está fechada e os bebedouros só estão operando no formato de reabastecimento de recipientes.





