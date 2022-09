Bastille canta em português e dança com a bandeira do Brasil no Rock in Rio

Leia mais: Funcionário do Rock in Rio não resiste e dança em show de Maria Rita

A banda Bastille agitou o Rock um Rio na noite deste sábado (10/9). Competindo com nomes consolidados da música nacional, como ferrugem e Thiaguinho, os britânicos conquistaram o público que saíram de outros shows direto para o Palco Mundo.Eles abriram o show falando em português durante a música things that lost in the fire. "Oi Brasil, como vocês estão? Desculpe meu português é uma merda", disse o vocalista Dam Smith.Com cerca de uma hora e meia de perfomance, ninguém ficou parado. A apresentação foi marcada por um grande apego do grupo ao público brasileiro.Antes da apresentação, a banda postou que estava estudando palavras em português para conversar com o público. Eles escreveram a sonoridade em inglês das palavras em português.Ele pediu desculpas pelas letras depressivas das músicas e falou para os brasileiros aproveitarem o ritmo alegre.O palco estava com um divã de terapia, que combina com o conceito de saúde mental e tecnologia que eles trabalharam no show.O ponto alto do show foi o smash hit "Happier". O vocalista desceu para cumprimentar a plateia e ainda dançou com uma bandeira do Brasil. A plateia estava com a língua afiada e cantou cada letra da canção.A chuva começou a cair um pouco da música "Flaw", que é uma das mais tristes e emocionantes da banda. O vocalista apresentou a canção sentado no chão bem emocionado.O grupo também apresentou um cover de "This is The Rhythm of the night", que tirou a plateia do chão O Bastille guardou o melhor para o final e apresentou o seu primeiro hit "Pompei" como última música no show. A chuva não atrapalhou em nada e acrescentou na atmosfera emocionante do show.Eles começaram o hit em uma versão acústica e logo agitaram a música, subindo os ânimos da galera.