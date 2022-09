Fim de semana tem nova peça da Toda Deseo e Encontro de Máscaras em BH

David Maurity apresenta "Spur" no Teatro Espanca (foto: Matheus Soriedem/divulgação)



Pela primeira vez, Juliana Abreu, Ronny Stevens e David Maurity, do Coletivo Toda Deseo, experimentam o formato de apresentação solo. Com trabalhos individuais e independentes, eles compõem o espetáculo “Trilogia de traumas”, que pode ser visto neste sábado (10/9) e domingo (11/9) no Teatro Espanca.









A trilogia composta por “Conselheira”, de Juliana Abreu, “Tóxica”, de Ronny Stevens, e “Spur”, de David Maurity, tem direção de Rafael Bacelar, também integrante da Toda Deseo. Ainda que independentes e com estéticas distintas, os trabalhos têm em comum o enfoque autobiográfico.

Coletivo pesquisa máscaras

Já a primeira edição do projeto “Mascarada – Encontro de máscaras em Belo Horizonte” marca o debute do coletivo Através das Máscaras, cujo embrião remonta a 2019. Tendo como integrantes os artistas Lucas Prado, Rogério Gomes, Mariana Nolaço, Paloma Mackeldy, Tchelo Souzza e Rafael Protzner, o grupo nasceu do desejo de investigar, criar, apresentar e difundir artisticamente a máscara enquanto elemento cênico em suas diversas formas de expressão.





A programação tem sete espetáculos. Somam-se a eles três oficinas, duas palestras, uma aula-espetáculo, três bate-papos, uma exposição de máscaras e festa com discotecagem da DJ Black Josie.

A abertura será realizada neste sábado (10/9), às 19h, com apresentação do espetáculo “2068”', do Grupo Máscara Encena, de Porto Alegre, na ZAP 18, na Regional Pampulha.





TRILOGIA DE TRAUMAS

Coletivo Toda Deseo. Neste sábado (10/9) e domingo (11/9), às 19h, no Teatro Espanca. Rua Aarão Reis, 542, Centro. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

MASCARADA

Deste sábado (10/9) até 17/9, nas regionais Pampulha, Venda Nova, Noroeste, Leste, Centro-Sul e Barreiro. Informações: @mascarada_encontro