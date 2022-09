Artista radicada em Passos vai expor no Museu de Louvre, em Paris

Artista plástica Cristiane Gasparoto dá os últimos retoques nos dois trabalhos que mandará para Paris (foto: Acervo pessoal) A artista plástica Cristiane Gasparoto só tem tempo para finalizar os trabalhos que vai expor no Museu do Louvre, em Paris, capital da França. A artista mostrará dois trabalhos seus na galeria parisiense: um na do Vaticano e o outro no Museu do Carrossel do Louvre. Os trabalhos feitos em mosaico têm 45 X 45 centímetros.

O convite veio de um artista plástico renomado na pintura chamado Duarts. Ele é responsável por selecionar e chamar alguns artistas brasileiros que queiram se aventurar lá fora com sua arte. Cristiane topou na hora.

Formada em administração e história da arte, começou a trabalhar há 10 anos com o Mosaico Picassiet, esse nome dado às junções de vários materiais e que dão relevo ao quadro. “Me identifiquei muito com a arte devido a uma viagem à Europa e comecei a desbravar a fazer essa arte linda que se chama mosaico. De lá pra cá não parei mais”, conta entusiasmada.

Depois disso, viu que Passos não tinha nada artístico como painel. Então, arregaçou as manga e resolveu fazer o seu primeiro painel retratando os animais em extinção da Serra da Canastra, que estão expostos na Rodoviária da cidade. “Um trabalho maravilhoso que poucos conhecem”, lamenta.

No dia 15, será a abertura na Galeria Roma; no dia 22, Carrossel do Louvre. Cristiane concorrerá com outros artistas. As duas exposições terão premiação devido aos 10 anos de exposição brasileira lá fora.