Série mineira 'Segunda pele - O preço da ordem' disputa prêmio na França

Os atores Andressa Caetano e Fabiano Persi vivem casal de policiais em ''Segunda pele - O preço da ordem'' (foto: CMK Filmes/divulgação)

“Segunda pele – O preço da ordem”, série policial mineira com seis episódios assinada pelo cineasta Guto Aeraphe, foi selecionada para o festival francês Marseille Web Fest. O resultado da premiação será conhecido em 21 de outubro. Ela vai disputar com seriados da França, Canadá, Bélgica e Austrália, entre outros países. “Segunda pele – O preço da ordem”, série policial mineira com seis episódios assinada pelo cineasta Guto Aeraphe, foi selecionada para o festival francês Marseille Web Fest. O resultado da premiação será conhecido em 21 de outubro. Ela vai disputar com seriados da França, Canadá, Bélgica e Austrália, entre outros países.









O roteiro surgiu da realidade vivida pelo tenente-coronel Flávio Jackson Ferreira Santiago, o sargento Rogério Brasil e o capitão Cristiano Araújo, da PM mineira. Os três buscaram patrocínio junto ao Sicoob para realizar a série, em parceria com a CMK Filmes, de Aeraphe, e a Coruba Audiovisual.

Pracinhas e Haiti Guto dirigiu os filmes “Heróis: O Brasil na Segunda Guerra Mundial” (2011), sobre pracinhas que lutaram na Itália, e “Cidade do Sol” (2015), cuja trama se passa no Haiti, onde o sequestro de uma jornalista desafia a missão de paz liderada pelo Exército brasileiro. Ambos levaram o diretor ao Marseille Web Fest.





Aeraphe diz que “Segunda pele” tem histórias reais, mostrando o desafio que é a vida diária do policial militar. “A série traz coisas que a gente não vê; só se enxerga a farda, mas como é a vida da pessoa que está dentro da farda? O policial sai de casa e não sabe se vai voltar. Esse é o cotidiano deles”, diz.





Outro tema é a maternidade. Casada com Gael, a sargento Meire vive o conflito de ser mãe e policial, profissão que a obriga a arriscar a própria vida.





Os atores Fabiano Persi e Andressa Caetano interpretam o casal de PMs. Persi diz que ficou lisonjeado quando o capitão Cristiano Araújo o convidou para o papel. “Isso aconteceu no momento em que tudo estava parado em função da pandemia”, relembra.





No primeiro momento, o ator pesquisou, assistindo a filmes e séries sobre o tema. “Quando comentei com o capitão, ele me disse para parar, pois não era nada daquilo. A proposta era mostrar o outro lado, a vida real, os conflitos pessoais do policial militar.”





As cenas foram filmadas em Belo Horizonte e Sabará. Persi e Andressa fizeram uma semana de treinamento em um quartel da PM. A atriz gostou da experiência. “Fiquei impressionada com a convivência com os militares. Tudo o que vivi mudou a minha maneira de ver o lado deles. Eu via a farda, mas não via o ser humano que está dentro dela”, diz Andressa.

O simbolismo da farda





O elenco conta também com os atores Ítalo Laureano, João Gonçalves, Demétrius, Patrick Giovanni, Cris Ribas, Lucas Barbosa, Cláudio Márcio, Bruno Matos e José Roberto Pereira.





“SEGUNDA PELE – O PREÇO DA ORDEM”

• Os seis episódios, com 20 minutos, estão disponíveis no YouTube (www.youtube.com/seriesegundapele)

O coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, comandante-geral da PMMG, lembra que o título da série remete à farda, a segunda pele do policial. “É uma oportunidade para a população conhecer um pouco das nossas vivências, das nossas histórias”, acredita.