Rayane Boldrini lança 'Versões de mim', seu primeiro álbum

Cantora mineira mistura MPB, xote, samba, pop e soul (foto: Luana Buenano/divulgação)

"Versões de mim", trabalho autoral que passa por diferentes gêneros, como MPB, xote, samba, pop e soul, é o primeiro álbum da cantora belo-horizontina Rayane Boldrini. Para apresentar o seu novo trabalho a artista faz show neste domingo (28/8), às 18h, no Teatro de Bolso do Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Ingressos custam R$ 50 (inteira) e estão disponíveis em https://bit.ly/3oxacBS.





“'Versões de mim' fala sobre a minha característica de ser muitas no palco, de cantar coisas diferentes, de navegar por águas diversas da música. Pegamos todas essas versões, batemos no liquidificador e chegamos na ideia do disco, onde cada pedacinho forma a Rayane Boldrini que está impressa nele”, comenta a artista.

O projeto, que tem apoio da Lei Aldir Blanc, nasceu no final de 2020. Além das faixas inéditas autorais, traz três regravações: “Cheiro de amor” (Jota Moraes/ Duda Mendonça/ Paulo Sergio Vale/Ribeiro), registrada por Maria Bethânia; “Ê camarada”, de Pedro Morais; e “Saudade.com”, de Rafa Dias e Tininho Silva.