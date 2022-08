Panos afetivos: evento de Mary Arantes reúne criações em tecidos raros

Criações em tecido são carregadas de afetividade (foto: Studio Tertulia/Divulgação)

Dane Luz e Luísa Luz estão à frente do Estúdio Veste (foto: Studio Tertulia/Divulgação)

Panos de Mãe é a experiência do Estúdio Veste na arte (foto: Júlia Lego/Divulgação)

Projeto Mary Convida, de Mary Arantes, abre as portas para quem tem trabalhos potentes (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)

O universo doméstico feminino e o cotidiano nas pequenas cidades do interior do Brasil traçam o caminho dos Panos de Mãe, tecidos memoráveis com frases lúdicas e sarcásticas que a dupla do Estúdio Veste, Daniela Luz e Luísa Luz, tia e sobrinha, apresentam este fim de semana (20 e 21/8) no espaço da curadora de design e arte popular Mary Arantes, na Serra, em BH. Dentro do projeto Mary Convida, a feira-festejo Memória de Objeto também celebra o quinto aniversário da marca, que nasceu em 2017 de forma intuitiva, como se referem as fundadoras.Os pedidos iniciais foram de amigos que abriam pequenos negócios, principalmente a turma da gastronomia, e procuraram a dupla para encomendar uniformes diferenciados, nada convencionais, cheios de bossa, ousados. De lá para cá, o trabalho foi aos poucos se ampliando. Com o foco em tecidos especiais e costura, o desejo de produzir itens para a casa se concretizou em uma linha de utilitários exclusivos, que elas chamam vestes utilitárias. São em essência objetos do cotidiano feitos em tecido, para vestir a casa e a vida.Estão no cardápio jogos americanos, passadeiras, toalhas de mesa, guardanapos, cestinhos para servir pães e petiscos, bolsões para parede para guardar objetos, batizados porta-trem, porta-colher, que também pode acomodar ferramentas e pincéis, por exemplo - uma versatilidade ao gosto do cliente -, além de cestas para piquenique e sacos de compra, alternativa aos de plástico. O carro chefe são os aventais, concebidos em detalhes. Uma criação em particular é o pano do queijo, para envolver e curar o produto, uma tradição mineira resgatada, trazida para o atual, um charme para a mesa.O ateliê de Dane e Luísa é conhecido pela singularidade de sua produção. Os itens são fabricados a partir de tecidos em extinção, o que faz de cada peça única. É uma conversa empreendida entre a memória afetiva e a funcionalidade dos objetos de uso corriqueiro, com as referências estéticas e de uso das criadoras. Tudo isso está em exposição no evento."Vamos em uma loja de tecido de varejo, essencialmente fábricas nacionais, pesquisamos, compramos o estoque de um determinado tecido, e quando acaba não tem mais. São tecidos raros, e isso dá para as peças um caráter de exclusividade", conta Dane.Panos de Mãe é a primeira linha entre suas criações que se encontra na fronteira da arte. Expande o caráter utilitário de antigas peças de enxoval, com um quê lúdico e debochado, sem perder a personalidade da marca: justamente os tecidos que não mais se encontram, e as minúcias de um acabamento esmerado.A afetividade contida nas criações vem das peças que só avós, mães e tias costuravam. Assim surgem os Panos de Mãe, inspirados nessas figuras tão preciosas. São garimpos da extinta loja de variedades das mulheres da família de Dane e Luísa. O evento é o lançamento da coleção.Antes pensados como quadrinhos, singelos souvenires de Brasília de Minas, no Norte de Minas Gerais, terra natal das duas, tomaram corpo. Em peças que podem ser emolduradas, levam frases que se encontravam em folhinhas, ou nos armarinhos típicos da cidade de onde vieram, em expressões jocosas: "antes pobre esfarrapado do que rico desonrado", por exemplo."Adoramos paninhos bordados, são raridades. Fomos encontrando e colecionando, até formar um acervo. Levamos para esses paninhos frases que traduzem nossa admiração e homenagem pelo mundo manual, feminino e doméstico. São frases bem moralistas, como se fossem conselhos de mãe. Assim são, ao mesmo tempo, representações de um modelo de vida que não satisfaz mais o universo feminino contemporâneo", diz Dane.Estúdio Veste é arte que parte de pesquisa, design e trabalho artesanal. "São produtos arte-utilitários pensados para vestir a casa e a vida, remontando os fazeres tradicionais com modernidade, respeitando o tempo das coisas", descrevem as sócias, sobre o ofício popular e contemporâneo da loja-ateliê.O Estúdio Veste mantém loja física no Mercado Novo da capital. Os produtos remontam às referências familiares de Dane, designer gráfica, e Luísa, designer de moda, em tempos de mesas fartas e celebrações.Para o encontro do fim de semana, Dane e Luísa guardaram algumas surpresas. São peças que têm na loja, mas geralmente não são vendidas, como itens esculpidos em madeira e cestos. O evento conta ainda com a participação da cozinha regional do bar de vinhos Cabernet Butiquim, etiqueta ligada à memória mineira e interiorana das fundadoras do Estúdio Veste."Nosso começo foi muito intuitivo. Primeiro por uma questão de necessidade de amigos, e também partindo de nossa afinidade com o tema, roupas de trabalho. O trabalho manual é algo que admiramos muito", diz Luísa. Com sua experiência profissional como estilista, ela conta que conhece Mary Arantes há um bom tempo, para o Estúdio Veste uma grande incentivadora.Para Luísa, é um presente Mary acompanhar o trabalho desde o início. Diz que, quando têm um produto novo, mostram para ela, como se fosse um controle de qualidade, brinca. "E ela fica empolgada com as novidades, nos incentiva a fazer coisas novas. Isso é importante até mesmo para nossa autoestima como criadoras. Estamos ansiosas pelo evento, que será especial, pelo aniversário do Estúdio Veste. Não tinha lugar melhor para acontecer. Agradecemos o carinho, o apoio e o cuidado que a Mary tem com a gente", elogia Luísa."É maravilhoso participar de um evento a convite da Mary. Uma honra ela abrir o espaço para nos receber. Tem um trabalho respeitado de curadoria, um olhar fino e sensível ao fazer artesanal e o design. Entende produtos que estão nesse limiar", agradece Dane.Mary Arantes fala que o objetivo central com o novo projeto é abrir o espaço para pessoas que têm potencial para encher esse espaço de produto, e bom produto. No trabalho do Estúdio Veste, ela enaltece a forma com que revestem a simplicidade da vida em estilo, em encanto."Como são designers, poderiam ser ultra avançadas, e são, mas o que elas fazem é exatamente pegar as coisas simples do interior e transformar isso em peças de estilo. Têm uma característica carregada de memória, recordações, de infância. São produtos teoricamente muito simples, mas as sacadas são extremamente originais. Tudo com muita poesia", pontua.A designer também fala sobre a intenção de movimentar a cidade. "Se a marca tem esse lançamento, e precisa mostrá-lo, porque não ceder o espaço para que façam isso de uma maneira maravilhosa. Todas as mesas estão montadas com os produtos delas, como se à espera dos comensais."Memória de Objeto fala sobre bagagem, identidade, materializando todo esse aprendizado para aplicá-lo no agora.