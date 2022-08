Homenagem no Festival de Gramado emociona Marcos Palmeira

Marcos Palmeira diz que é uma honra um ator de novelas como ele ganhar o Troféu Oscarito na festa do cinema (foto: Cleiton Thiele/divulgação)

"Tá mais quente do que eu imaginava", diz Marcos Palmeira, sobre o clima na Serra Gaúcha, palco da 50ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado (RS), que será encerrada no sábado (20/8). A militância na causa ambiental "entrega" o motivo da surpresa do ator com o calor incomum naquela região nesta época do ano. A preocupação com o meio ambiente, aliás, se faz presente em "Pantanal", novela da TV Globo em que Palmeira vive José Leôncio, personagem que busca soluções agroecológicas para suas fazendas.









O último laureado foi Marco Nanini, em 2020, da lista que conta com Grande Otelo, Milton Gonçalves, Fernanda Montenegro e Marieta Severo, entre outros.

Parceria com Dira Paes vem dos anos 1990

A curadoria desta edição ficou por conta da atriz Dira Paes. Na novela de Bruno Luperi, a paraense faz dobradinha com Palmeira vivendo Filó, a mulher de José Leôncio. Dira e Marcos trabalham juntos desde os anos 1990, tanto no cinema quanto na TV. Os dois deixaram as respectivas marcas na calçada da fama do Festival de Gramado.





“É muito emocionante. Estou muito feliz de ter esse reconhecimento, coisa que nunca imaginei. Estou recebendo esta homenagem com muita humildade, muita gratidão. Mais uma coisa que ajuda no fortalecimento da minha decisão, lá atrás, de seguir esta carreira tão complexa”, diz Marcos.





“É um prazer ser reconhecido dentro do mundo do cinema, da minha vida, que é o cinema brasileiro. Vivi dentro do cinema, me criei dentro do cinema”, afirma. Filho do cineasta Zelito Viana, ele é sobrinho do ator, humorista e diretor Chico Anysio.





“É muito louco, é surreal, acho que só vou conseguir entender isso daqui a alguns anos”, confessa.





Palmeira acredita que os deuses do cinema tenham conspirado a favor dele e de Dira, permitindo à dupla, com agenda lotada devido a “Pantanal”, comparecer a Gramado, no Rio Grande do Sul.





O artista destaca a importância da Globo Filmes para a produção cinematográfica brasileira, sobretudo nos últimos anos, com a chegada da plataforma de streaming Globoplay. E comemora o fato de um ator de novelas como ele ser homenageado pelo principal festival de cinema do país.

Palmeira tem dois Kikitos na estante







“O Festival de Gramado me deu tantas coisas e ainda foi capaz de me dar outra, mais surpreendente, que é esta homenagem. É o entendimento de que o caminho é este e tem valido a pena”, conclui.





Palmeira foi indicado três vezes ao Kikito, prêmio mais importante de Gramado, e levou a estatueta em duas ocasiões: de melhor ator coadjuvante por “Dedé Mamata”, em 1988, e de melhor ator por “Barrela – Escola de crimes”, em 1990.